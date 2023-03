Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, lancia La Felicità è una direzione prima dell’Isola dei Famosi Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, ha annunciato il nuovo singolo La felicità è una direzione, in uscita il prossimo 17 marzo, in attesa dell’Isola dei Famosi.

A cura di Vincenzo Nasto

Cristina Scuccia, foto di Comunicato Stampa

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, vincitrice dell'edizione 2014 The Voice of Italy, ha annunciato nelle ultime ore il suo nuovo singolo: si tratta di La felicità è una direzione, che sarà pubblicato il prossimo 17 marzo. Una data che potrebbe sembra una casualità ma rappresenta anche uno degli ultimi giorni prima di quella che dovrebbe essere la nuova avventura della donna nel talent di Canale 5 Isola dei Famosi, di cui dovrebbe essere concorrente, stando alle voci di questi giorni. L'amore per la musica della giovane donna era apparso agli occhi di tutti già nove anni fa, quando sorprese il pubblico della Rai non solo per il suo abito monacale, ma per un'interpretazione da oltre 100milioni di visualizzazioni su YouTube di No one di Alicia Keys.

Più tardi, a dicembre di quell'anno, uscì il suo primo album Sister Cristina, con i riferimenti a Sister Act, di cui diventerà parte integrante del cast del musical diretto da Saverio Marconi. Negli anni poi, ha girato il mondo, professando la sua fede religiosa e un connubio con la musica, stella polare della sua esistenza. Anche di questo parla La felicità è una direzione, di scelte difficili per stare bene con sé stessi, una diapositiva di ciò che è accaduto solo pochi mesi fa nella sua vita.

Come ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin, Cristina Scuccia, durante il periodo del Covid ha sentito incombente il peso di una scelta, quella di svestire gli abiti religiosi: "The Voice apre la strada ad un mio cambiamento evolutivo. Non è stato facilissimo. Concretamente ho iniziato a pensarci dal Covid in avanti, quindi è stato quel momento in cui ti fermi e ti dici che qualcosa non va. Alla fine sono sempre quella. Questa paura di deludere gli altri, la mia famiglia, mi ha lasciato intrappolata per molto tempo. Mia mamma ha seguito tutto il percorso, non mi vedeva stare bene, non ho fatto i conti solo con la congregazione, la famiglia, ho chiesto aiuto, non riuscivo più a capire chi fossi. Dio non l’ho mai messo in discussione. Il mio cambiamento evolutivo non era più nel mio abito". Cristina Scuccia adesso si confronterà con un nuovo livello del proprio personaggio pubblico, affrontando da prima gli ascolti del suo nuovo singolo, per poi avventurarsi in un viaggio come la partecipazione a un reality televisivo molto intimo come l'Isola dei Famosi.

La felicità è una direzione, prodotta da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, potrebbe essere il racconto musicale di ciò che ha vissuto negli ultimi anni la donna, un'ulteriore presentazione al grande pubblico dopo essersi svestita dagli abiti per inseguire ciò che la faceva stare bene: "Sono scelte coraggiose quelle che ho fatto, ho seguito il mio cuore. Ora vivo in Spagna e faccio la cameriera. Credo sempre nell’amore, non è una cosa che stiamo considerando adesso, non è la mia priorità al momento. Bisogna curarsi, amarsi, prima di riuscire ad amare gli altri". Una missione in Honduras che non la spaventa, come racconta Di Più: "La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria". In sottofondo alla sua partecipazione al reality, il nuovo brano, la nuova Cristina, la nuova felicità.