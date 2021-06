Cristiano Malgioglio torna a parlare di Maneskin e del grande successo all'Eurovision Song Contest. L'occasione è un'intervista al settimanale "Voi" dove l'autore di "Gelato al cioccolato" rivela il suo amore per la band di Damiano David e si lascia andare anche a un ricordo di una grande artista, sua amica, volata via troppo presto, la grande Giuni Russo: "Mi manca molto".

Le parole di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, che ha condotto con Gabriele Rossi la diretta italiana dell'Eurovision Song Contest, ha ancora una volta espresso la sua soddisfazione per la vittoria dei Maneskin e per aver finalmente trovato un gruppo italiano in grado di fare musica "sensuale".

Fanno un rock sensuale. I Maneskin portano sul palco grande energia e sono davvero fantastici.

Anche Cristiano Malgioglio in carriera ha provato a scrivere pezzi "sensuali", ma ha confessato di aver scritto tanti pezzi brutti mai firmati:

Ho scritto anche tanti pezzi bruttissimi, ma quelli non li firmavo; molte canzoni, poi, le ho rivalutate nel tempo. Certamente posso dirmi soddisfatto di quanto ho realizzato fino ad oggi.

Il ricordo di Giuni Russo

Nel corso della stessa intervista, Cristiano Malgioglio è tornato a parlare della sua grande amica Giuni Russo, andata via a 53 anni per un male incurabile. L'occasione è nel ricordo delle grandi voci del passato per cui ha scritto: "Certamente la grande Mina che canta "Ancora ancora ancora", Adriano Celentano ma soprattutto Giuni Russo, mi manca molto. Avrebbe certamente portato una carica esplosiva incredibile".

Todo Cambia, il nuovo singolo

Cristiano Malgioglio è attuamente fuori con il nuovo singolo "Todo cambia", fuori dal 21 maggio. Si tratta della cover dell'omonimo brano di Mercedes Sosa, cantato in duetto con Orietta Berti e accompagnato da un videoclip che anticipa anche l'uscita del disco.