Crazy J comincia la sua vera carriera musicale fuori da Mare Fuori: Clara firma per Warner CLARA, la giovane cantante della serie TV record di streaming “Mare Fuori”, ha firmato con Warner Music Italy dando il via a una nuova fase del suo percorso artistico.

CLARA, la giovane cantante della serie TV record di streaming “Mare Fuori”, ha firmato con Warner Music Italy dando il via a una nuova fase del suo percorso artistico. Il suo personaggio, Crazy J, ha trascinato tantissimi fan nella serie-evento della Rai, già confermata per una quarta stagione. Ora, CLARA è pronta per farsi conoscere al mondo grazie alla sua musica.

Il successo di "Origami all'alba"

"Origami all'alba" è stato un pezzo di grande successo, scritto con Matteo Paolillo e Lolloflow (Lorenzo Gennaro). Il brano è tuttora stabile dal suo esordio in TOP 5 Spotify e ha già raggiunto oltre 22 milioni di streaming totali, ottenendo il Disco d’Oro con oltre di 115 milioni di views su TikTok. Anche su Youtube, il video è un grande successo con Rosa Ricci ed Edoardo Conte di Mare Fuori.

Chi è Clara Soccini

Clara Soccini, questo è il nome all’anagrafe dell’artista, è nata nel 1999 nella provincia di Varese. Dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, scopre la sua passione e coltiva il suo talento per la musica nel 2020, durante il primo lockdown. Negli ultimi due anni escono, con il nome d’arte CLARA, i suoi primi quattro singoli. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua versatilità e personalità, confermate dal debutto nel mondo cinematografico e seriale nell’amata serie tv “Mare Fuori 3”, dove interpreta il ruolo di Giulia/Crazy J.

L'occasione di Mare Fuori

In una recente intervista a Vanity Fair, CLARA aveva così raccontato come era arrivata l'occasione di partecipare a quella grandissima esperienza e occasione che è stata Mare Fuori: "Avevo pubblicato alcune canzoni, tra cui Bilico e Il tempo delle mele, però era un periodaccio e non stavo bene con me stessa. Avevo troncato alcuni rapporti di amicizia che tenevo in piedi per la paura di star sola o avevo rovinato perché sono fatta così: quando il bene arriva, io lo scaccio e non lo so accettare. E insomma, mi scrive il regista Ivan Silvestrini e mi chiede se voglio fare il provino a Roma. M’invia lo script di due personaggi, ma io studio quello sbagliato, anche perché di Mare Fuori davvero non sapevo nulla, e mi presento così. Appena me ne accorgo, in dieci minuti, imparo le battute di Crazy J e sostengo il provino. Il mese dopo mi hanno presa".