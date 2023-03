Il video di Origami all’Alba vola su Youtube: Rosa Ricci ed Edoardo Conte di Mare Fuori protagonisti È uscito il video di “Origami all’alba” di Matteo Paolillo e CLARA, colonna sonora di Mare Fuori e in testa alle tendenze di Youtube.

A cura di Redazione Music

Mare fuori è diventata una serie cult tra i giovanissimi, un progetto Rai che con la spinta finale dell'aggiunta su Netflix è riuscita a essere ancora più pervasiva. Oggi tutti conoscono le storie di Edoardo Conte, Carmine Di Salvo, Pinuccio, Viola, Rosa Ricci e Crazy J, alcuni dei protagonisti della serie arrivata alla terza stagione che ha un core importante anche nel percorso musicale che ha in Stefano Lentini l'autore della colonna sonora e in Matteo Paolillo e Clara (Crazy J) due dei volti e delle voci che hanno reso anche la colonna sonora della serie appetibile al pubblico giovanissimo grazie a pezzi come "‘O mar for", "Ddoje Mane" e a "Origami all'alba" che nelle sue due versioni ha totalizzato quasi 8 milioni di stream su Spotify e di cui adesso è uscito anche il video ufficiale.

La canzone fa parte proprio della terza stagione della stagione ed è stata scritta da Matteo Paolillo – Icaro in collaborazione proprio con CLARA e prodotta da Lolloflow. In pochissimo tempo ha ottenuto milioni di stream – grazie anche al tam tam su TikTok prima dell'uscita ufficiale -, appunto, e soprattutto ha esordito in quarta posizione nella classifica dei singoli della FIMI – scendendo in sesta la seconda – alle spalle solo delle tre canzoni che si sono prese il podio dell'ultimo Festival di Sanremo e cerca il successo proprio di "‘O mar for", canzone da oltre 20 milioni di stream, certificato oro. La canzone è il racconto di un addio, di un amore che finisce, di una separazione per il bene di chi si ama. È per raccontare questo che Paolillo usa la metafora dell’alba che lascia spazio al tramonto.

Il video è schizzato subito in cima alle tendenze di Youtube, con mezzo milione di views in 24 ore, anche grazie alla presenza dei protagonisti di Mare fuori come attori: "L’idea alla base del video musicale è stata quella di raccontare la consapevolezza della fine di una storia d’amore, quella tra Matteo e Maria, i quali si incontrano per l’ultima volta sull’uscio della casa che hanno abitato insieme nel centro di Napoli – ha detto Paolillo parlando di come nasce questo videoclip -. Maria è tornata per riprendere le sue ultime cose, accompagnata da Lorenzo, il suo nuovo ragazzo. Matteo tutto si sarebbe aspettato tranne questo. L’amarezza dell’addio si trasforma in rabbia non appena torna nell’appartamento. Cuscini, vasi, foto ricordo, nulla viene risparmiato davanti a un dolore così grande. Dopo il dolore, però, spesso c’è un nuovo inizio".

Paolillo contina spiegando di aver "pensato di raccontare questa storia partendo dalla fine. Ci piaceva, infatti, l’idea che la storia si chiudesse con l’abbraccio malinconico scambiato tra i due prima di salutarsi per sempre, quasi come per dare eternità a quel momento. Pertanto, il video è tutto in reverse. Lo spettatore viene a conoscenza della backstory dei personaggi con gradualità, conoscendo prima la rabbia di Matteo e poi riconoscendone i motivi. Oltre al cast principale, lungo tutto il video abbiamo inserito cameo degli attori di Mare Fuori".