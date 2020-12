Qualche settimana fa Orietta Berti aveva annunciato tramite i suoi canali social di essere risultata positiva al Covid. La cantante aveva scritto sui suoi social un breve messaggio in cui diceva: "Desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico". Da quel momento aveva preferito evitare di scrivere ulteriormente, fino a quando, il 16 dicembre è tornata per aggiornare i fan.

La preoccupazione per il marito Osvaldo

Berti, quindi, ha ricondiviso la stessa foto, ringraziando i fan di tutto il mondo per le parole e l'attenzione che hanno avuto nei confronti suoi e della famiglia: "Care amiche e cari amici, Io e la mia famiglia stiamo recuperando e piano piano stiamo uscendo dalla quarantena" ha scritto, prima di condividere coi fan lo spavento per le condizioni del marito: "Anche Osvaldo sta decisamente meglio ed è in fase di guarigione, non vi nascondo che la settimana scorsa le sue condizioni ci fecero preoccupare molto. Per fortuna ogni giorno migliora e di questo siamo tutti felicissimi".

Il ringraziamento a fan e personale medico

La cantante, poi ha ringraziato tutti, citando anche i tanti Paesi da cui i suoi fan avevano commentato, ricordando poi, ancora una volta, quali regole seguire per tentare di evitare il contagio: "GRAZIE DI CUORE a tutti voi per l'affetto e per i tantissimi messaggi di auguri che in queste due settimane mi avete inviato da tutta Italia e da tutte le parti del mondo. (…). Un GRAZIE a tutti i medici e agli operatori sanitari delle ausl che da marzo combattono questo virus con tutte le forze possibili per cercare di salvaguardare la salute dei cittadini. La salute è la cosa più importante che abbiamo e purtroppo non possiamo mai darla per scontata". In chiusura, poi, ha ricordato di indossare la mascherina, mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani.