Cos’è la Sturdy dance: Rondodasosa, i raduni in Italia e il ballo in tendenza su TikTok Che cos’è la Sturdy dance, il passo di danza d’origine USA portato nel rap italiano da Rondodasosa. Qui la spiegazione del ballo in tendenza su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

Rondodasosa e la Sturdy Dance, 2023

Get Sturdy: è questa la definizione iniziale di un fenomeno dance che ha le sue origini mainstream nel 2020 negli Stati Uniti. Passi di danza a cui è stata affibbiata un'etichetta dopo il video di Woo, successo legittimato anche dal video ufficiale, di Pop Smoke. Un movimento diventato poi culturale anche grazie alla distribuzione nella cultura urban, soprattutto quella hip hop, anche in Italia. Basti vedere l'esempio di Rondodasosa, che dal successo nel 2021 di Loubotin con Vale Pain, ha continuato a credere nell'evoluzione dello sturdy, a tal punto da dedicargli un brano nel 2022. Nel frattempo, in Italia sono arrivati anche i raduni di Sturdy e le competizioni e il fenomeno adesso sembra aver trovato una propria dimensione anche nella cultura pop.

Che cos'è la Sturdy Dance

Ma in cosa consiste la Sturdy: per la prima volta appare sugli schermi grazie al video di Woo di Pop Smoke nel 2020, in cui alcuni ballerini rimanevano costantemente in equilibrio e in posizione verticale, mentre rimbalzavano con uno solo dei due piedi e l'altro veniva lanciato verso l'esterno. Ci sono varie evoluzioni del passo, come piegare entrambe le ginocchia e poi aprire le gambe con un salto. In tutto questo, il movimento delle mani e dei gomiti diventa fondamentale per l'equilibrio. Esistono online più tutorial riguardo ai passi da effettuare, soprattutto a tutela delle ginocchia, tra gli assi più sovraccaricati nella danza.

L'arrivo in Italia grazie a Rondodasosa e i raduni

Ma come siamo arrivati in Italia a una conoscenza così approfondita, soprattutto dal punto di vista musicale, legata alle sue origini. C'è un nome su tutti ed è quello di Mattia Barbieri, aka Rondodasosa, tra i primi a scommettere sulla viralità del ballo, sin dal 2021 quando in Loubotin con Vale Pain, mimava le mosse. Ciò che fu descritto come appropriazione culturale dagli Stati Uniti, fu svestito di questa carica morale, diventando un nuovo fenomeno da scoprire nella dimensione urban che la nuova scena rap, visivamente, sta costruendo. Ed è innegabile quanto Rondodasosa abbia fatto nella costruzione identitaria del nuovo movimento, dalle sonorità drill, contenuti in Trenches Baby, allo sturdy, a cui ha dedicato un singolo omonimo.

Le differenze con il Griddy e l'esplosione in Serie A con Moise Kean

Lo Sturdy si confonde molto spesso, anche negli Stati Uniti, con il Griddy: due evoluzioni di ballo che sembrano arrivare dagli stessi luoghi musicali, ma si differenziano. Il Griddy infatti ha un'origine mainstream diversa, da quella ufficiale del ballerino Paul Davis, alla più nota dell'atleta NFL Justin Jefferson, che legò l'iconico ballo al suo primo touchdown nella lega. Fenomeni che sono arrivati anche in NBA, con il playmaker e stella dei Memphis Grizzlies Ja Morant a curarne l'esposizione, mentre in Italia, oltre la compagine urban-rap musicale, possiamo notare il passo di danza durante le esultanze di Moise Kean, attaccante della Juventus e della nazionale italiana. Basti pensare che è possibile trovarlo come esultanza in piattaforme come Fifa 23, ma anche Fortnite.