Cosa sta succedendo tra Cardi B e Madonna che l’ha definita clown

Madonna e Cardi B 2022, foto di Theo Wargo e Frazer Harrison per Getty Images

Madonna e Cardi B sono due icone che hanno spianato, attraverso la loro arte e il loro immaginario, una strada per le nuove generazioni, soprattutto per quanto riguarda i temi legati all'indipendenza e alla libertà sessuale. Se negli scorsi anni il rapporto tra le due cantanti sembrava ottimo, con vari omaggi, non solo musicali, una storia sul profilo Instagram di Madonna negli scorsi giorni ha fatto vacillare tutto. Nel 30° anniversario dell'opera "S.E.X", un libriccino di Madonna in cui erano rappresentate uomini e donne nude, che esprimevano la propria sessualità senza alcun restringimento di genere, la cantante ha voluto chiarire la difficoltà attraversata all'epoca per la propria libertà d'azione, menzionando Cardi B, Kim Kardashian e Miley Cyrus. A scatenare la reazione di Cardi B, l'ultima frase della storia, a cui viene aggiunta un'emoji da clown: "Prego stro**e".

Storia Instagram di Madonna, screenshoot Instagram Account @madonna

L'attacco provocatorio di Madonna su Instagram

I 30 anni di "S.E.X" sembra abbiano riacceso la fiamma polemica di Madonna, che negli ultimi giorni ha attraversato una discussione social con una delle icone musicali della nuova generazione: la rapper del Bronx Cardi B. La cantante di origini italiane ha infatti voluto lasciare un messaggio su Instagram, nelle sue stories, nel giorno del 30° anniversario dell'opera "S.E.X". Il libriccino conteneva immagini di uomini e donne nude, che esprimevano la propria sessualità, insieme a Madonna. Nelle storie Instagram, Madonna ha scritto: "30 anni fa ho pubblicato un libro chiamato ‘S.E.X.' Oltre alle foto di me nuda c'erano foto di uomini che baciavano uomini, donna che baciavo donna e io che baciavo tutti. Ho scritto le mie fantasie sessuali ho anche condiviso il mio punto di vista sulla sessualità in modo ironico. Ho trascorso gli anni successi ad essere intervistata da persone di ristrette vedute che hanno provato a farmi sentire in imbarazzo per essermi presa il potere come donna. Mi hanno chiamato pu***na, strega eretica e diavolo in persona. Ora Cardi B può cantare della sua "WAP", Kim Kardashian può deliziare le copertine di tutte le riviste con il suo sedere e Miley Cyrus può arrivare come una palla da demolizione (riferimento al suo brano Wrecking Ball). Prego, str**e".

La risposta di Cardi B e la pace sui social

Non si è fatta attendere molto la risposta della rapper, che in un paio di tweet (poi cancellati) ha mostrato la delusione per i commenti ricevuti da Madonna: "Ho reso omaggio letteralmente tantissime volte a questa donna perché sono cresciuta ascoltando le sue canzoni, può comunque dimostrare il suo ragionamento senza mettere l'emoji da clown. Queste icone sono una delusione quando tu ce la fai in questo ambito. Puoi dire esattamente quello che vuoi senza insultarmi, nessuno mi può dare della ragazzina (specialmente una donna bianca)". Dopo aver ricevuto una shitstorm da parte dei fan di Madonna su Twitter, è arrivato un tweet del giornalista Jason Lee di Hollywood Unlocked: "Sono al telefono con Madonna e Cardi. Sto ascoltando entrambe le donne condividere la loro prospettiva sulla comunicazione e questo ha ampliato il loro amore reciproco". Pochi minuti dopo, quasi a ufficializzare la pace avvenuta tra le due cantanti, entrambe hanno condiviso un tweet sull'altra: la prima a partire è stata proprio Cardi B che ha scritto "Ho parlato con Madonna, è stato bello. Buona giornata e guidate piano". Molto più diretto il messaggio di Madonna che scrive: "Ti voglio bene Cardi B, l'ho sempre fatto e lo farò sempre". Le due cantanti in passato hanno collaborato in un solo brano del rapper Quavo, ex Migos: sono presenti infatti nella traccia "Champagne Rosé" contenuta in "Quavo Huncho".