Concerto Primo Maggio Taranto 2022: tutti gli artisti che si esibiranno Confermato nella presentazione su Zoom dai tre direttori artistici Roy Paci, Diodato e Michele Rondino, il concerto del Primo Maggio a Taranto ritorna dal vivo.

A cura di Vincenzo Nasto

Concerto Primo Maggio a Taranto, protagonisti Gaia, Roy Paci e Ditonellapiaga 2022

Dopo due anni di attesa torna il concerto del Primo Maggio a Taranto, stoppato nel 2020 e nel 2021 dalle restrizione legate alla pandemia da Covid-19. Un ritorno in grande stile, sempre sotto la direzione artistica di Roy Paci, Diodato e Michele Rondino, che per il 2022 hanno deciso di fare le cose ancora più in grande. Dal Parco Archeologico delle Mura Greche infatti, andrà in onda l'ottava edizione del concerto, anche quest'anno autofinanziato dal "Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti", un gruppo di operai e cittadini formatosi a seguito del sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva nel 2012. Dalle 14 ci saranno numerose esibizioni sul palco: da Gianni Morandi a Gaia, da Giovanni Truppi a Ditonellapiaga passando per Ermal Meta, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Eugenio in via di Gioia. Una line-up che come hanno raccontato nella presentazione su Zoom i tre direttori artistici "costruisce ponti, abbatte barriere, cancella confini, crea coesione, comunità e punta a cambiare la narrazione non solo di una città ma del Paese tutto".

Foto Concerto Primo Maggio Taranto 2019 di Simone Cecchetti

I conduttori del concerto del Primo Maggio a Taranto

Un evento che verrà presentato dal trio Martina Martorano, Andrea Rivera e Serena Tarabini, che durante la mattina accoglierà giornalisti e rappresentanti di movimenti e associazioni a tutela della natura. Ad aprire il concerto saranno le 4 band emergenti, presentate da Sabrina Morea e Gianni Raimondi, selezionate da una giuria di esperti nell’ambito del contest Destinazione Unomaggio, ma anche il cantautore Francesco Lettieri, vincitore del contest del festival "Musica contro le mafie", con cui "Uno Maggio Libero e Pensante" è gemellato da anni. Dalle 14 poi arriverà il momento degli artisti, che come ogni anno, si esibiranno gratuitamente per la causa.

Gli artisti che si esibiranno al concerto del Primo Maggio a Taranto