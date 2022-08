Come sta Shawn Mendes dopo aver annullato il tour: “Va in terapia e passa del tempo con gli amici” Shawm Mendes, raggiunto da TMZ, ha fatto sapere quali sono le sue condizioni di salute dopo aver annullato il tour mondiale per prendersi cura della sua salute mentale: “Sta andando in terapia e trascorrendo del tempo con amici e parenti”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo aver cancellato il suo tour mondiale per prendersi cura della sua salute mentale, Shawn Mendes sta riprendendo in mano la sua vita. A distanza di circa due settimane dall'annuncio, TMZ ha fatto sapere come sta il cantante e in che modo sta trascorrendo le sue giornate lontano dai palcoscenici internazionali.

Le condizioni di salute di Shawn Mendes

Stando a quanto riporta TMZ, che lo ha sentito direttamente, Shawn Mendes sta lentamente tornando alla normalità e cercando di prendersi in qualche modo una pausa dalla musica. La star infatti starebbe trascorrendo del tempo con amici e familiari, andando a cena con loro e cercando il più possibile di distrarsi. Oltre a questo, per affrontare i problemi di salute mentale che lo hanno costretto ad allontanarsi dal suo tour mondiale, avrebbe deciso di iniziare un percorso di terapia. E nel frattempo, guardando le foto pubblicate sul sito americano, sta anche trascorrendo qualche giornata al mare all'insegna del relax e del divertimento. Un modo per ricaricare le energie e tornare presto più forte ed energico di prima.

L'annuncio di Shawn Mendes

"Come sapete, ho dovuto rimandare le ultime settimane di spettacoli perché non ero del tutto preparato al peso che il ritorno in scena avrebbe avuto su di me". Iniziava così il lungo post su Instagram con il quale Shawn Mendes ha annunciato di voler sospendere il suo tour mondiale, dopo aver inizialmente posticipato alcune date. Il motivo è il bisogno di prendersi del tempo, "quello che non ho mai preso in prima persona" e prendersi così cura della sua salute mentale, "in modo da potermi riposare e tornare più forte". Una decisone presa non senza difficoltà, soprattutto pensando ai suoi fan, ai quali ha promesso che tornerà presto, immaginando con grande positività il futuro che ha davanti.