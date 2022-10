Come sta LDA dopo la foto in ospedale: il cantante tranquillizza i fan su Instagram LDA ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute dopo la foto dal lettino d’ospedale.

A cura di Redazione Music

Luca D'Alessio, conosciuto artisticamente come LDA, si sta riprendendo dal problema che qualche giorno fa lo ha costretto in un letto d'ospedale, come aveva mostrato con una foto su Instagram e un paio di messaggi in cui comunque cercava di tranquillizzare i suoi fan. Il cantante, ex finalista di Amici di Maria De Filippi, ha spiegato sempre sullo stesso social che le cose vanno meglio e lui è in fase di guarigione, anche continuando a mantenere il riserbo su cosa sia successo da portarlo a farsi fotografare mentre era in un letto d'ospedale. E così dopo qualche giorno D'Alessio è tornato a farsi vivo con una storia semplice:

"Ciao amori, volevo ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni, ve ne sarò grato a vita. Posso dirvi che sto decisamente meglio e che presto mi riprenderò del tutto… Vi voglio veramente bene. Grazie Luchino" ha scritto LDA nelle storie su IG. Nessuna notizia su cosa gli sia capitato nei giorni corsi, quando aveva postato una foto dall'ospedale tranquillizzando immediatamente i fan. Una foto con cui aveva anche avvisato i fan che avrebbe dovuto altare l'appuntamento previsto il 16 ottobre a san Severo, quando sarebbe dovuto salire sul palco prima di una serie di date che nel frattempo ha rinviato.

"Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli! A presto, amori" aveva scritto nel messaggio originale, pochi giorni dopo aver rinviato le sue prime tre date live da dicembre ad aprile "per poter cantare insieme all’artista anche i brani del suo nuovo progetto discografico, in uscita il prossimo anno" anche se il sospetto non può che correre al Festival di Sanremo.