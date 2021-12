Come sta Al Bano dopo il Covid: il cantante spiega come si è ammalato Dopo ave annunciato di essere positivo al Covid, Al Bano spiega come potrebbe essersi ammalato e quali sono le sue condizioni di salute.

Al Bano è risultato positivo al Covid e ha dovuto cancellare la sua presenza prevista al Capodanno di Canale 5 dove avrebbe dovuto condurre l'evento, in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari, assieme a Federica Panicucci. Niente da fare per il cantante di Cellino San Marco che guarderà il concerto da casa, sperando – come ha dichiarato lui stesso – di poter recuperare l'anno prossimo. Al Bano ha annunciato la sua positività in un video postato sui suoi social, in cui rassicurava tutti che le sue condizioni di salute erano buone, che stava bene e non aveva grossi sintomi. Il cantante, intervistato dal Corriere della Sera ha negato che possa essersi ammalato durante le vacanze di Natale.

Al Bano spiega come si è ammalato

Al Bano si era detto stupito dal fatto che fosse risultato positivo, nonostante l'attenzione che aveva fatto: "Devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce" aveva spiegato nel video dove paragonava questa pandemia a una guerra mondiale e si diceva esterrefatto da come i No-vax potessero, appunto, dire la loro contro i vaccini. Lui che la terza dose l'ha fatta lo scorso 6 dicembre, aggiungendoci quella anti influenzale. Al Corriere Al Bano ha spiegato che il loro è stato un Natale bellissimo e tamponato, assieme a figli e nipoti a Zagabria. Forse è stato parecchio in giro, ha ammesso: "In Croazia sono arrivato da Barcellona, dove mi ero esibito nella Basilica di Santa Maria del Mar per la Fondazione Montserrat Caballé (…). E prima ancora ero in Albania per una trasmissione televisiva andata in onda il 24 dicembre".

Come ha scoperto di essere positivo Al Bano

Il cantante conferma di stare bene ("sto da Dio, non ho sintomi!") e ha spiegato di essersi accorto di essere positivo proprio mentre faceva i tamponi di routine per prepararsi al Capodanno di Canale 5, ma si dice ancora speranzoso che il suo possa essere un falso positivo: "Domattina (oggi, ndr) farò il molecolare: la speranza è l’ultima a morire" confessa al Corriere. Per adesso la sua quarantena è in casa coi figli Bido e Jasmine e con Loredana Lecciso con cui nega il ritorno di fiamma. Al Bano torna anche sui no-vax: "Con tutto quello che succede intorno è come se uno mette la mano sul fuoco e poi dice che non brucia. Per loro il fuoco è soltanto fantasia, lo vedono gli altri. Invece questa è la Terza guerra mondiale e il nemico squallido è il virus". In attesa del risultato del molecolare il cantante guarda al futuro e spera di poter andare negli Usa a marzo per il tour, per ora distanze e mascherine, ma soprattutto la cucina, visto che, spiega, è lui a cucinare per tutta la famiglia.