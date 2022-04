Come Kanye West con Ye, anche The Weeknd ha deciso di cambiare il suo nome The Weeknd ha colto la provocazione dei fan: l’artista canadese ha deciso di voler cambiare nome in Abel, come Kanye West con Ye.

A cura di Vincenzo Nasto

Il tweet di The Weeknd sul cambio di nome in stile Ye

Come Ye, Madonna e Cher, anche The Weeknd sembra pronto a fare il grande passo. Abel Makkonen Tesfaye, il vero nome dell'artista canadese, potrebbe diventare semplicemente Abel, come ha confermato su Twitter nelle scorse ore. Una mossa che sembra seguire quella compiuta lo scorso ottobre da Kanye West, che annunciò il suo cambio di nome dopo la relazione della corte di Los Angeles. Come riferito nel tweet, The Weeknd vorrebbe fare questo cambio, anche per rappresentare meglio il distacco tra personaggio e persona, con artisti come John Legend che hanno commentato sotto: "Abel è bellissimo". Nel frattempo, il suo movimento su Twitter ha oscurato per alcune ore l'interesse sui Grammy 2022, disertati e disprezzati dall'artista canadese, dopo la polemica dello scorso anno.

Nel frattempo, The Weeknd già in passato aveva dimostrato che la distanza tra sé e il suo personaggio si era pian piano ampliata. Come rivelato in un'intervista di GQ, la sua duplice personalità è evidente a tal punto da riuscire a differenziarla in maniera netta: "Man mano che la mia carriera si sviluppava, mentre crescevo come uomo, è diventato molto chiaro che Abel è qualcuno da cui vado a casa ogni sera. The Weeknd invece è qualcuno con cui vado a lavorare". Nel frattempo, l'arrivo dei Grammy 2022 non ha scomposto The Weeknd, che non ha rivolto un minimo pensiero all'evento dopo lo scontro dello scorso anno. Ritornano in mente le parole pronunciate: "I Grammy rimangono corrotti. Dovete a me, ai miei fan e all'industria discografica della trasparenza".