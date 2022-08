Come guardare gli Mtv Vma in tv: anche i Maneskin tra i performer e candidati Si terranno nella notte italiana tra domenica e lunedì gli Mtv Vma, i premi della musica che vedranno tra i protagonisti anche i Maneskin. Ecco come vederli in tv.

A cura di Redazione Music

Si terranno nella notte tra domenica e lunedì gli Mtv Vma, tra i premi musicali più ambiti dell'anno. La serata andrà in onda dal Prudential center di Newark in New Jersey e sarà visibile in Italia a partire dalle 2 di notte su Mtv. C'è molta attesa per l'edizione di quest'anno che vede tra i protagonisti anche i Maneskin, candidati in tre categorie, compresa quella di Group of the Year, ma anche protagonisti sul palco, dal momento che quella di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sarà una delle performance sul palco americano dove si alterneranno con artisti come BLACKPINK, J Balvin, Jack Harlow, tra gli altri.

Come, dove e quando guardare gli Mtv Vma

Gli Mtv Vma saranno trasmessi in diretta televisiva anche in Italia, dove sarà possibile seguirli a costo di fare la nottata. I Vma's, infatti, saranno trasmessi in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show. A presentare la serata sarà un trio formato da LL COOL J, Nicki Minaj – che riceverà anche il Video Vanguard Award 2022 – e Jack Harlow a cui spetterà il compito di introdurre i momenti più importanti della serata, gli artisti, i presentatori e i vincitori.

I candidati agli Mtv Vma

Tra i candidati a questa edizione degli Mtv Vma ci sono alcuni tra gli artisti più importanti e ascoltati di quest'ultimo anno. A comandare la speciale classifica delle nomination ci sono Doja Cat, Jack Harlow e Harry Styles con 8 nomination, seguiti da Drake, Kendrick Lamar e Lil Nas X con 7, Billie Eilish con sei e un gruppo formato da BTS, Dua Lipa, Ed Sheeran, Future, Lizzo, Taylor Swift e The Weeknd con cinque (qui tutti i candidati per categoria).

I Maneskin candidati e performer

Tra coloro che hanno al proprio attivo più nomination ci sono anche i Maneskin. La band italiana, fenomeno mondiale di quest'ultimo anno, infatti, sarà negli Stati Uniti per concorrere nelle categorie come Group of the Year assieme ad artisti come Blackpink, Bts, Imagine Dragons e Red Hot Chili Peppers, come Best New Artist e Best Alternative con la canzone "I Wanna Be Your Slave". Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati anche scelti per esibirsi con la loro ultima canzone "Supermodel".

I Performer degli Mtv Vma's

Oltre ai Maneskin saranno vari gli artisti che saliranno sul palco per esibirsi, tra loro ci saranno Nicki Minaj, i Red Hot Chili Peppers che riceveranno anche il Global Icon Award, a cui si aggiungono Anitta, BLACKPINK, J Balvin, Jack Harlow, Kane Brown, Lizzo, Marshmello x Khalid, Nicki Minaj, Panic! At The Disco e gli ultimi annunciati, ovvero, la coppia formata da Eminem e Snoop Dogg che canteranno dal vivo "From the D 2 The LBC", ispirata al mondo del metaverso Otherside.