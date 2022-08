Agli Mtv VMA i Maneskin si esibiranno oltre a sperare di vincere un premio I Maneskin si esibiranno agli Mtv Vma 2022 dove sono candidati come Best New Artist e Best New Alternative.

A cura di Redazione Music

I Maneskin (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

In queste ore i Maneskin sono in Giappone per un tour di tre date tra Tokio e Osaka, ma tra qualche giorno il loro folle giro del mondo li farà atterrare negli Stati Uniti dove per la prima volta si esibiranno agli Mtv VMA 2022 il 29 agosto, uno degli appuntamenti musicali più importanti e attesi al mondo. Nei giorni scorsi sono stati annunciati altri performer e tra questi ci sono anche Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che saliranno sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey, nella notte tra il 28 e il 29 agosto, come annunciato qualche giorno fa. L'ultima infornata di nomi prevede le esibizioni di Lizzo, Blackpink, Jack Harlow che si aggiungono ai già annunciati J Balvin, Anitta, Panic! at the Disco, Khalid e Mashmello oltre a Nicki Minaj, che sarà premiata con il Video Vanguard Award.

Non è un mistero, ormai, che la band italiana sia amata negli Usa dove negli ultimi mesi si sono esibiti più volte, ospiti due volte anche di Jimmy Fallon e del suo Late Show. La band si esibirà con l'ultimo singolo "Supermodel", canzone che a oggi sfiora i 100 milioni di stream su Spotify e i 15 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale. Ma la band sarà agli Mtv Vma non solo per esibirsi ma anche nella speranza di potersi affermare in una delle due categorie in cui è stata nominata. I Maneskin, infatti, concorreranno per Best New Artist e Best New Alternative dopo che nel 2021 si erano aggiudicati il premio agli Mtv Ema come Best Rock.

La band dovrà battere la concorrenza di Baby Keem, Dove Cameron, Gayle, Latto e Seventeen, mentre per Best Alernative, la loro "I wanna be your slave" se la vedrà Avril Lavigne ft. Blackbear: “Love It When You Hate Me”, Imagine Dragons, JID: “Enemy”, Machine Gun Kelly ft. Willow: “Emo Girl”, Panic! at the Disco: “Viva Las Vengeance”, Twenty One Pilots: “Saturday” e Willow, Avril Lavigne ft. Travis Barker: “G R O W”. La competizione è importante al punto che la band italiana ha dovuto scontentare i fan inglesi che li aspettavano per il Reading & Leeds Festival dove avrebbero dovuto suonare il 26 e il 28 agosto. In un messaggio postato sui social, infatti, il gruppo ha promesso che tornerà presto in Gran Bretagna.