Come acquistare i biglietti per il concerto dei Rolling Stones al San Siro di Milano I Rolling Stones hanno annunciato il concerto a Milano il 21 giugno e scatta la corsa all’acquisto dei biglietti le cui prevendite sono partite il 16 marzo.

A cura di Francesco Raiola

I Rolling Stones (ph Brian Bahr/Getty Images)

I Rolling Stones hanno annunciato il tour europeo e la data italiana le cui prevendite dei biglietti sono partite il 16 marzo, mentre la vendita generale sarà il 18 marzo. All'interno del loro nuovo tour intitolato "SIXTY" organizzato per festeggiare la prossima estate il 60° anniversario di carriera con 14 live show negli stadi di 10 paesi europei, la band inglese, infatti, ha calendarizzato anche un concerto allo Stadio San Siro di Milano che si terrà il prossimo 21 giugno, confermando le voci che si erano rincorse nei giorni scorsi. I Rolling Stones tornano in Italia a cinque anni di distanza dal concerto che tennero a Lucca in occasione del No Filter Tour quando si esibirono in occasione del Lucca Summer Festival. Un'ottima occasione per i fan della band capitanata da Mick Jagger per vederli live.

Come iscriversi a My Live Nation per comprare i biglietti

Ora resta la corsa ai biglietti, che vede già i fan mettersi in coda per tentare di conquistare uno dei migliaia di biglietti che saranno messi in vendita a partire dal 18 marzo. Sono, però, già partite dalle ore 12 di mercoledì 16 marzo, le prevendite esclusive per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli che si chiuderanno alle 23:59 di giovedi 17 marzo. Per iscriversi a My Live Nation basterà connettersi al sito ufficiale dell'agenzia, cliccare in alto a destra "Accedi/Registrati" e una volta entrati nella pagina scegliere l'opzione di registrazione, inserendo i dati richiesti. In quel modo si riceverà la newsletter di Live Nation e si avrà la possibilità di avere accesso in anteprima alla prevendita dei biglietti.

Come acquistare i biglietti online per il concerto dei Rolling Stones a Milano

A partire dalle 10 del 18 marzo, invece, partirà la vendita generale dei biglietti, che sarà possibile acquistare o nei punti vendita autorizzati, nelle diverse città italiane, oppure online sui siti di TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. Per tutte e tre le agenzia i biglietti sono nominali, come da legge, quindi su ogni biglietto ci sarà il nome immesso in fase di acquisto. Il giorno dell'evento, poi, bisognerà mostrare un documento d'identità valido per verificare la correttezza del nominativo, che potrà essere cambiato a seconda delle regole delle varie agenzie. TicketOne specifica anche che sarà possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per ciascun cliente