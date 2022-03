II Rolling Stones in concerto a Milano: la band conferma che sarà in Italia a giugno I Rolling Stones annunciano il tour europeo per festeggiare i 60 anni e confermano la tappa italiana. La band sarà al San Siro di Milano il prossimo giugno.

A cura di Francesco Raiola

I Rolling Stones hanno annunciato il tour mondiale e confermato il concerto in Italia. La band capitanata da Mick Jagger, infatti, sarà a Milano il prossimo 21 giugno quando si esibirà allo Stadio San Siro. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che la band potesse tornare a suonare nel nostro Paese all'interno della leg europea del loro nuovo tour intitolato "Sixty" che, come dice il nome, servirà a festeggiare i 60 anni di carriera di una delle band protagoniste della musica mondiale di sempre, e lo faranno con 14 concerti live negli stadi di dieci paesi europei. Il tour partirà il prossimo 1 giugno dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Milano, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma.

Milano sarà, quindi, il prossimo 21 giugno con i biglietti che saranno disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12 di mercoledì 16 marzo alle ore 23:59 di giovedi 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli, mentre per quanto riguarda la vendita generale partirà invece dalle ore 10 di venerdì 18 marzo sui siti di Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati. La band tornerà a suonare anche nel proprio paese con un concerto speciale allo Stadio Anfield di Liverpool, bissando il regno Unito il 25 giugno e il 3 luglio all’Hyde Park di Londra.

Sarà una scaletta unica e senza precedenti quella che la band ha scelto per festeggiare il loro 60° anniversario e che non deluderà i fan di classici come ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Tumbling Dice’, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Start Me Up’. Come ad ogni concerto dei Rolling Stones, non mancheranno ogni sera le sorprese con una selezione speciale e inedita di altri celebri brani del loro repertorio.

Tutte le tappe del tour europeo dei Rolling Stones

Giugno

1 MADRID WANDA METROPOLITANO

WANDA METROPOLITANO 5 MONACO OLYMPIA STADION

OLYMPIA STADION 9 LIVERPOOL ANFIELD STADIUM

ANFIELD STADIUM 13 AMSTERDAM JOHAN CRUYFF ARENA

JOHAN CRUYFF ARENA 17 BERNA WANKDORF STADIUM

WANKDORF STADIUM 21 MILANO STADIO SAN SIRO

STADIO SAN SIRO 25 LONDRA American Express presents BST Hyde Park

Luglio