Coi Leray celebra gli amici su TikTok con Twinnen: anche Justin Bieber appare in video

A cura di Vincenzo Nasto

Sbirciare nel passato di Coi Leray, la nuova stella del rap americano, potrebbe pregiudicare l'opinione sul suo rapido successo costruito attorno a due singoli, che più di altri l'hanno resa tra le cantanti più virali su TikTok: "No more parties" e "Twinnen". Ma la giovane cantante 24enne ha reso da subito pubblica anche il suo legame col co-proprietario di The Source, una delle riviste più autorevoli della scena urban americana, presieduta dal padre Raymond Scott. Questo non toglie che la rapper stia raccogliendo i frutti di un lavoro ormai cominciato nel 2016, e che l'ha vista protagonista anche di un brano nella colonna sonora di "Spider-Man: Into the Spider-Verse" con Ski Mask the Slump God e Jacquees in "Save the Day". Il suo brano più popolare in questo momento è "Twinnen", in tendenza su TikTok, virale perché celebra valori fondamentali sulla piattaforma cinese come amicizia e condivisione. Nel frattempo, la cantante si è esibita in balletti anche con Justin Bieber e Lil Baby, annunciando solo pochi giorni fa il remix del suo brano: all'interno sarà possibile ascoltare la strofa di DaBaby, spoilerata per pochi secondi su Instagram.

L'addio scolastico e il tour con Lil Durk

Dall'addio prematuro alla carriera scolastica a 16 anni, Coi Leray ha percorso un lungo viaggio, che l'ha portata dal 2016 a pubblicare singoli su Soundcloud come "G.A.N", fino al successo nel 2018 con Ski Mask the Slump God e Jacquees nel brano "Save the Day", inciso per la colonna sonora del film "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Poi il salto, con la firma nel gennaio 2019 con la Repubblic Records e i tour con Trippie Redd, in cui appare anche come featuring nel brano "Redd Everything BoZ". Poi la collaborazione con Fetty Wap in "Better Days" fino alla pubblicazione del singolo "No more parties", che è entrato anche nella Billboard Hot 100 nella sua versione remix, in collaborazione con Lil Durk. Il suo arrivo è annunciato anche dal grande successo su TikTok, dove in un anno ha raccolto oltre otto milioni di follower.

Il successo di Twinnen e il video con Justin Bieber

È proprio da questa base di risultati che arriva il brano "Twinnen", un singolo, accompagnato solo un mese fa dal video ufficiale, in grado di stabilire una nuova gerarchia nei brani di successo della cantante. Infatti, la canzone è stata utilizzata in oltre due milioni di video sulla piattaforma cinese, un successo che ha prodotto anche alcuni video in collaborazione di grandi artisti della scena. Basta osservare il canale TikTok della cantante per vedere che il suo video più visualizzato ritrae lei in compagnia di Justin Bieber mentre eseguono la challenge di ballo sulle note del brano: oltre 32 milioni di visualizzazioni e cinque milioni e mezzo di like. La sua viralità su TikTok però non è sempre stata un pretesto positivo per parlare del successo della sua musica: infatti Leray ha dovuto anche difendersi da chi l'ha descritta come una "cantante da TikTok", affermando su Twitter: "L'artista di Tik Tok va direttamente in classifica Billboard ogni volta, quindi chiamami artista di Billboard ogni volta che vuoi lanciare una canzone di TikTok lì".

Due milioni di video su TikTok e il remix con DaBaby

Il brano è diventato virale su TikTok anche grazie alla celebrazione della propria amicizia, soprattutto con il ritornello: "Sì, questo è il mio gemello. Vai migliore amico, li facciamo fuori. Nessun nuovo amico, sbarazzati di loro. Chi sono questi nuovi n***? Sì, non li sento, siamo solo io e il mio gemello". La challenge ha raccolto oltre due milioni di video, e ha visto protagonisti anche celebrità come Paris Hilton e Kim Petras, che si sono esibiti in passi di danza al ritmo del brano, che tra qualche settimana potrebbe riservare l'ennesima sorpresa. In un video pubblicato su Instagram, la cantante ha annunciato il remix del brano in collaborazione con il rapper DaBaby, ancora nel ciclone mediatico per le sue espressioni anti-Hiv negli scorsi mesi al Rolling Loud di Miami.