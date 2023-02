Classifica FIMI dopo Sanremo 2023, nella top 10 i singoli del Festival: in testa Lazza Ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, la classifica FIMI dei singoli più venduti nella settimana post Sanremo vede nella top 10 i brani che hanno gareggiato al Festival: Lazza primo, Mengoni secondo.

A cura di Gaia Martino

La settimana dopo il Festival di Sanremo 2023 vede, per il terzo anno consecutivo, la Classifica FIMI invasa dai brani con i quali i Big in gara si sono esibiti sul palco dell'Ariston. In vetta nella classifica dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2023, quella successiva alla kermesse, vede primo Lazza con il brano Cenere, il rapper che si è classificato secondo al termine della gara, dopo Marco Mengoni. Dietro di lui, proprio il vincitore dell'ultima edizione del Festival andata in scena. Terzo posto e quindi medaglia di bronzo per Mr. Rain con la sua Supereroi.

Classifica FIMI dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2023

La Classifica FIMI dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2023 vede ai piani alti tutti i brani cantati sul palco di Sanremo 2023.

Cenere, Lazza Due vite, Marco Mengoni Supereroi, Mr. Rain Il bene nel male, Madame Tango, Tananai Made in Italy, Rosa Chemical Due, Elodie Splash, Colapesce Dimartino Alba, Ultimo L'Addio, Coma Cose Duemilaminuti, Mara Sattei Furore, Paola & Chiara Mare di guai, Ariete Olly, Polvere L'Isola delle Rose, Blanco Mostro, gIANMARIA Vivo, Levante Parole dette male, Giorgia Un bel viaggio, Articolo 31 Cookies N'Cream, Guè, Anna & Sfera Ebbasta Shakira Guasto D'Amore, Bresh e Shune Se poi domani, LDA Flowers, Miley Cyrus Non mi va, Colla Zio Quevedo, Bizarrap e Quevedo Bellissima, Annalisa Terzo Cuore, Leo Gassman Lettera 22, Cugini di Campagna Panico, Lazza con Takagi e Ketra

La classifica è proseguita con la 31esima posizione di Lasciami dei Modà, 33esima per Sethu con Cause Perse, 34esimo Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato. Al 37esimo posto Will con Stupido, 38esima Shari con Egoista, 43esimo posto per Anna Oxa che al Festival ha cantato Sali.

Il successo di Brividi di Blanco e Mahmood nel 2022

La classifica FIMI post Sanremo continua a premiare gli artisti in gara al Festival di Sanremo. Brividi di Blanco e Mahmood, canzone con la quale il duo ha vinto l'edizione nel 2022, è stata la più ascoltata non solo in Italia ma anche in 28 paesi sui 40 dell'Eurovision Song Contest lo scorso anno. Il titolo fu equiparato ad un record storico: è la sola canzone, dopo "Nel blu dipinto di blu" ad aver vinto la kermesse e chiuso l'anno come singolo più venduto.