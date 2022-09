“Ciao dolce Toffee”, l’addio di Vasco Rossi a Daniela Volponi Anche il rocker di Zocca omaggia la donna che si faceva chiamare proprio come la canzone di successo scritta da Vasco Rossi negli anni Ottanta.

A cura di Andrea Parrella

Non poteva mancare il saluto di Vasco a Daniela Volponi, la donna di 56 annirimasta uccisa dopo un incidente stradale. Era lei la persona cui era sostanzialmente ispirata una delle canzoni più celebri di Vasco Rossi, quella Toffee protagonista di tutti i concerti del rocker di Zocca. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Vasco Rossi ha voluto salutare in modo ermetico e semplice la donna che ha fatto inevitabilmente parte della sua carriera artistica, pubblicando alcune foto della donna e anche uno scatto che li vede ritratti insieme. "Ciao dolce Toffee", scrive Vasco Rossi, proprio nel giorno in cui si festeggia il compleanno della sua Laura, celebrato sempre sui social attraverso alcune fotografie pubblicate proprio nella giornata di oggi.

L'incidente che ha ucciso Daniela Volponi

Daniela Volponi, che dato il titolo a una delle sue canzoni più note, è morta all'età di 56 anni. La notizia si è propagata nelle scorse ore e racconta di un incidente stradale tragico. La donna, infatti, è stata investita mentre era in giro con il suo cane quando un'auto l'ha investita: mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali della Statale Flaminia, infatti, un'auto si era fermata per farla passare, ma quella che stava dietro non si è accorta della frenata, l'ha tamponata e in un tragico effetto domino questa ha investito la donna, uccidendola.

La conoscenza tra Vasco e Daniela Volponi

Pur non essendo propriamente amici, erano stati diversi i momenti di incontro negli anni tra Vasco Rossi e Volponi. Vasco sapeva perfettamente chi fosse: "Ormai, dopo tanti anni mi riconosce. Sa chi sono, ma cerco sempre di essere molto discreta". L'ultimo incontro era stato ad Ancona, poche settimane fa, quando Volponi assieme a decine di migliaia di persone si era recata allo Stadio Del Conero di Ancona, tappa dell'ultimo tour del cantante. "Toffee" è una canzone amatissima dai fan di Vasco, minimalista nel testo, contenuta in "Cosa succede in città" del 1985. La particolarità della canzone è che la chitarra fu suonata da Dodi Battaglia.