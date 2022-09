È morta Daniela Volponi, era la Toffee della canzone di Vasco Rossi Daniela Volponi, nota ai fan di Vasco per avere ispirato la canzone Toffee è morta a causa di un incidente stradale.

A cura di Redazione Music

Vasco Rossi e Daniela Volponi (via Facebook)

Al mondo della musica italiana era nota come Toffee anche se il suo nome era Daniela Volponi, la fan di Vasco che ha dato il titolo a una elle sue canzoni più note e che è morta all'età di 56 anni. la donna, infatti, è stata investita mentre era in giro con la sua cagnolina quando un'auto l'ha investita: mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali della Statale Flaminia, infatti, un'auto si era fermata per farla passare, ma quella che stava dietro non si è accorta della frenata, l'ha tamponata e in un tragico effetto domino questa ha investito la donna, uccidendola. Volponi era nota ai fan del cantante essendo la donna che aveva ispirato una delle sue canzoni più amate e famose, in scaletta anche nell'ultimo tour del rocker di Zocca.

E così, mentre Vasco festeggia il compleanno della moglie Laura, arriva la notizia della scomparsa di una delle fan storiche del cantante. Sono tante le foto che Violpni aveva condiviso coi suoi amici e follower sui soci in cui era assieme a vasco di cui da sempre seguiva i concerti. Presente ovunque, presenza fissa dei concerti di Vasco e dei suoi appuntamenti con il cantante, che proprio oggi incontra, come succede ogni anno, alcuni tra i suoi fan storici a Castellaneta. In una recente intervista al Corriere Adriatico ricordava come il suo primo concerto di Vasco che aveva seguito risaliva al 1983: "Non eravamo neanche 3000 persone" aveva ricordato a dimostrazione di come fosse lì da prima che Vasco fosse Vasco.

Negli anni, poi, si erano incrociati varie volte, pur non essendo propriamente amici, Vasco sapeva perfettamente chi fosse: "Ormai, dopo tanti anni mi riconosce. Sa chi sono, ma cerco sempre di essere molto discreta". L'ultimo incontro era stato ad Ancona, poche settimane fa, quando Volponi assieme a decine di migliaia di persone si era recata allo Stadio Del Conero di Ancona, tappa dell'ultimo tour del cantante. "Toffee" è una canzone amatissima dai fan di Vasco, minimalista nel testo, contenuta in "Cosa succede in città" del 1985. La particolarità della canzone è che la chitarra fu suonata da Dodi Battaglia.