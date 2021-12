Chris Martin dei Coldplay ha confessato: “Nel 2025 uscirà il nostro ultimo album” A due mesi di distanza dall’uscita di “Music of the Spheres”, Chris Martin dei Coldplay ha annunciato che nel 2025 uscirà l’ultimo album della band.

A cura di Vincenzo Nasto

Il prossimo album potrebbe essere l'ultimo dei Coldplay: a lanciare la notizia è proprio il frontman della band Chris Martin. In un'intervista su BBC Radio 2 con Jo Whiley, il cantante britannico ha rivelato che il catalogo discografico della band terminerà nel 2025, e che dopo "Music of the Spheres", il prossimo potrebbe essere l'ultimo. Non uno scioglimento, però, come rassicura Martin, ma la fine di un percorso discografico in studio per registrare e pubblicare nuovi album. Un futuro di soli concerti, ma soprattutto la chiusura di un ciclo di 25 anni, iniziato nel 2000 con l'esordio incredibile di "Parachutes", che ha dato vita a una delle più grandi band pop dell'industria discografica.

L'annuncio in radio

"Beh, so che posso dirtelo: il nostro ultimo disco vero e proprio uscirà nel 2025 e dopo penso che faremo solo tour. Forse faremo qualche progetto in collaborazione, ma il catalogo dei Coldplay per come lo conoscete, finirà allora". A dare una delle indiscrezioni discografiche più importanti di fine 2021 è Chris Martin, il frontman dei Coldplay: una decisione che non sorprende per il messaggio, ma per i tempi. Ai microfoni di BBC Radio 2 con Jo Whiley, il cantante ha rivelato il futuro della band, intenzionata a vivere di tour, abbandonando il lavoro discografico di registrazione e pubblicazione di album. Infatti, il cantante già a inizio anno aveva parlato di uno stop discografico per la band, una scelta derivata dall'obiettivo originario di produrre 12 dischi e poi chiudere le fasi di registrazione. Dopo la pubblicazione di "Music of the Spheres", nono progetto della band, sembrano essere rientrati i piani dei Coldplay, che hanno dovuto fronteggiare la questione pandemica, e che potrebbero arrivare a soli 10 progetti.

Potrebbe esistere anche un altro messaggio dietro l'annuncio di Chris Martin delle scorse ore, legato anche a episodi del passato. Infatti, Chris Martin non è nuovo a dichiarazioni del genere, avendo annunciato più di una volta la fine delle registrazioni da parte della band, per poi smentirsi dopo mesi con la pubblicazione di nuovi progetti. Basti pensare al 2014, quando prima della pubblicazione dell'incredibile progetto "A Head Full of Dreams", settimo album della band, Chris Martin dichiarò ai microfoni di Zane Lowe su Radio Bbc 1 che si sarebbe trattato dell’ultimo album della band. Fu poi il turno di "Everyday Life" del 2019, in cui Chris Martin dichiarò come ultimo progetto prima di una lunga pausa, per poi essere smentito lo scorso 15 ottobre, quando dopo una comunicazione virale su TikTok e Instagram, la band ha deciso di pubblicare l'ultimo progetto "Music of the Spheres".