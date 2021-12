Chi sono Yuman, Tananai e Matteo Romano, vincitori di Sanremo Giovani tra i Big del Festival Ecco chi sono Matteo Romano, Yuman e Tananai i tre vincitori di Sanremo Giovani che parteciperanno tra i Big al prossimo Festival.

A cura di Redazione Music

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata di Sanremo Giovani, andata in onda in diretta su Rai1, sono stati scelti i tre cantanti che parteciperanno tra i Big al prossimo Festival di Sanremo 2022: Yuman con "Mille notti" è primo, Tananai con "Esagerata" secondo e Matteo Romano con Testa o croce terzo. Come aveva annunciato Amadeus – conduttore e direttore artistico per il terzo anno consecutivo – i vincitori sono diventati tre e non più due, così da dare la possibilità a un giovane in più di poter avere visibilità maggiore dall'1 al 5 febbraio, quando si terrà il Festival. Artisti giovani, ma alcuni con una carriera alle spalle e anche qualche buon numero e buone critiche che portano a 25 i Big del Festival. I tre vincitori porteranno a Sanremo tre canzoni inedite: Yuman sarà sul palco dell'Ariston con "Ora e qui", Tananai con "Sesso occasionale" e Matteo Romano co "Virale".

La classifica di Sanremo Giovani

Yuman – Ora e qui Tananai – Sesso Occasionale Matteo Romano – Virale

Chi è Yuman a Sanremo 2022 con Ora e qui

Yuman è il vincitore di Sanremo Giovani, classificatosi al primo posto della serata con la canzone "Mille notti". Classe ‘95, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana e anche lui comincia a suonare da giovanissimo e non ancora maggiorenne inizia a scrivere i suoi primi brani e si sposta, nel 2015, a Londra e Berlino. Nel 2016 viene messo sotto contratto con la Leave Music e nascono nuovi brani, finché nel 2017 firma per Universal Music. Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker), a marzo 2019 esce il secondo singolo “Run”, inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo, la playlist dedicata ai nuovi artisti da tenere d'occhio. Quell'anno viene proclamato MTV lo proclama "Artista del mese" e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019. A metà del 2021, YUMAN ha pubblicato il suo nuovo singolo, “I AM”. A Sanremo 2022 porterà la canzone "Ora e qui".

Chi è TANANAI a Sanremo 2022 con Sesso occasionale

Tananai è passato grazie a "Esagerata". Nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino fin da ragazzino si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica per Universal Music un album di musica elettronica intitolato “To Discover And Forget”, sotto lo pseudonimo di Not For Us. A quel punto sente la necessità di esplorare nuovi generi musicali e inizia a scrivere testi in italiano, interpretandoli e producendone le basi. Il musicista non si ferma e nel 2019 pubblica i singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta” mentre a gennaio 2020 pubblica il suo primo EP “Piccoli Boati” che contiene il singolo “Giugno”. Il 26 marzo del 2021 pubblica per Eclectic Music Group il singolo “BABY GODDAMN”, sotto l’etichetta Polydor/Universal Musicche supera il milione di stream su Spotify, mentre il 17 settembre 2021 ritorna con il singolo “Maleducazione”, sempre scritto e prodotto da Tananai che è anche uno dei feat dell'album di Fedez con cui collabora nelle "Madri degli altri". A Sanremo 2022 porterà la canzone "Sesso occasionale".

Chi è Matteo Romano a Sanremo 2022 con Virale

Matteo Romano si è presentato a Sanremo Giovani con la canzone "Testa o croce". Romano ha cominciato ad appassionarsi alla musica grazie ai genitori la cui passione spaziava tra pop, rock e cantautorato italiano. Sin da bambino Matteo ha messo in mostra la sua vena creativa prima con lo studio delle percussioni e della chitarra poi con il canto (che capisce immediatamente essere la sua vera vocazione) e il pianoforte. Nel 2018 e 2019 partecipa al concorso “Next Talent” che si tiene nella sua città e vince in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete. Un anno fa ha pubblicato il suo primo inedito dal titolo “Concedimi”, certificato doppio platino. Romano ha un enorme seguito anche su TikTok e a Sanremo 2022 porterà la canzone "Virale".