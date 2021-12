Yuman, Tananai e Matteo Romano sono i vincitori di Sanremo Giovani: saranno tra i Big del Festival Yuman, Tananai e Matteo Romano sono i tre vincitori di Sanremo Giovani. Dall’1 al 5 febbraio saranno in gara al Festival di Sanremo 2022. La rosa dei cantanti è composta da 25 Big.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mercoledì 15 dicembre è andata in onda la finale di Sanremo Giovani. Amadeus ha permesso ai primi tre classificati (decisi con un voto su cui ha avuto un peso per il 50% la commissione musicale e per il 50% Amadeus) di accedere al Festival di Sanremo 2022, unendosi ai 22 Big già annunciati. Ecco chi sono i vincitori di Sanremo Giovani (primo, secondo e terzo classificato) e il titolo dell'inedito con cui si presenteranno al Festival:

Yuman con la canzone Ora e qui, a Sanremo Giovani cantava Mille Notti; Tananai con la canzone Sesso Occasionale, a Sanremo Giovani cantava Esagerata; Matteo Romano con la canzone Virale, a Sanremo Giovani cantava Testa e croce.

La classifica dei finalisti di Sanremo Giovani non c'è: la decisione di Amadeus

Amadeus ha spiegato che non gli piaceva l'idea di fare una classifica. Per lui c'è un podio e poi tutti gli altri concorrenti sono idealmente al quarto posto. Dunque eccoli tutti i quarti classificati:

Bais con la canzone Che Fine Mi Fai;

Martina Beltrami con la canzone Parlo di te;

Esseho con la canzone Arianna;

Oli? con la canzone Smalto e tinta;

Samia con la canzone Fammi respirare;

Destro con la canzone Agosto di piena estate;

Littamè con la canzone Cazzo avete da guardare;

Senza_Cri con la canzone A me;

Vittoria con la canzone California.

La lista completa dei 25 Big del Festival di Sanremo 2022: cantanti e canzoni

Ecco, dunque, chi sono i 25 Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2022 e i titoli delle canzoni con le quali prenderanno parte alla gara: