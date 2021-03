Inizialmente previsto per la terza serata di Sanremo 2021, l'omaggio a Carosone con Enzo Avitabile e i Bottari di Portico andrà in scena venerdì 5 marzo. Sulle note di uno dei classici di Renato Carosone "Caravan Petrol", Fiorello e Amadeus si uniranno all'esibizione di Avitabile insieme alla band di Caserta. Una performance fortemente voluta dalla Rai, per anticipare il lancio del film Carosello Carosone, che andrà in onda su Rai 1 giovedì 18 marzo.

Chi è Enzo Avitabile

Compositore, cantante, polistrumentista, Enzo Avitabile nasce nel cuore di Napoli e ha portato nel mondo la musica partenopea. Diplomato al Conservatorio di San Pietro a Majella, Avitabile ha collaborato con decine di artisti del panorama della musica black, da James Brown, Marcus Miller, Tina Turner, a Randy Crawford. Dopo il suo primo disco dell'82 dal titolo Avitabile, ha dato vita ad una serie di successi nazionali e internazionali. Per non rinunciare al patrimonio musicale della sua terra, nel 2004 nasce la collaborazione con i Bottari di Portico, band dai ritmi ancestrali, dando vita ad un progetto completamente nuovo. Quello di Avitabile è un ritorno sul palco dell'Ariston, dove già si era esibito nel 2018.

Chi sono i Bottari di Portico

Nati nel 1988, i Bottari di Portico collaborano con Avitabile dal 2000, sono presenti in quattro album dell'artista partenopeo e lo hanno seguito in diversi tour. Si definiscono gli ambasciatori di un tempo antico in cui i contadini di Portico, in provincia di Caserta, percuotevano gli arnesi della terra per scacciare gli spiriti maligni, per propiziare un buon raccolto. Un rituale che ha dato vita ad un genere musicale dai suoni ancestrali. Sulle orme del fondatore Pasquale Romano e diretti da Carmine Romano, leader del gruppo, all’Ariston si esibiranno due botti (Giuseppe Romano e Raffaele Iodice), tre tini (Massimo Piccirillo, Luigi Natale e Francesco Stellato) e una falce (Carmine Piccirillo).