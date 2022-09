Chi era Rosario Marrone, padre di Emma e musicista morto a 66 anni Rosario Marrone è il padre di Emma Marrone, morto il 5 settembre all’eta di 66 anni. Salentino d’origine, faceva parte di una band chiamata H2O e ha trasmesso alla figlia la passione per la musica fin da piccola. Si sono esibiti insieme in diverse occasioni.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 5 settembre, Emma Marrone ha annunciato la scomparsa del padre Rosario. "Fai buon viaggio, ti amerò sempre", ha scritto pubblicando su Instagram una foto che la ritrae insieme al padre. Sconosciute per il momento le cause della morte. Nato e cresciuto ad Aradeo (Lecce), Rosario Marrone aveva 66 anni e aveva una grande passione per la musica, tanto da aver fondato la band H2O ed essersi esibito in diverse occasioni con la figlia sul palco.

Chi è Rosario Marrone, padre di Emma

Salentino di origine, Rosario Marrone è nato nel 1985 ad Aradeo, in provincia di Lecce. Si è avvicinato al mondo della musica da bambino, quando all'età di 8 anni il padre gli regalò la prima chitarra elettrica. Passione che a sua volta ha trasmesso alla figlia Emma, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua vittoria ad Amici nel 2010. Ha fatto parte di una band chiamata H2O, con la quale si è esibito in diverse occasioni anche insieme alla cantante e che mostra spesso sul suo profilo Instagram.

Il rapporto tra Emma Marrone e il padre Rosario

Gli esordi della carriera di Emma Marrone sono legati in modo indissolubile alla figura del padre, che le ha trasmesso la passione per la musica fin da bambina. Inizialmente la cantante salentina si esibiva con lui e con la sua band in piccoli locali, per far conoscere al pubblico la proprio musica e coltivare il suo talento. Il rapporto tra i due era molto stretto, tanto che Rosario è sempre stato per lei un punto di riferimento. Il 66enne non ha mai smesso di accompagnare la figlia durante il suo percorso artistico, seguendola in diversi tour in giro per l'Italia ed esibendosi al suo fianco anche su alcuni palchi importanti. "Il mio vecchio lupo", era il modo simpatico con il quale pare che Emma fosse solita chiamare il padre, che da anni è sposato con Maria Marchese, madre della cantante.

