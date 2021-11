Chi è Travis Scott, il rapper che ha organizzato Astroworld Festival dove sono morte 8 persone Travis Scott è uno dei rapper più importanti di questi ultimi anni, nonché il fondatore dell’Astroworld music festival che si teneva a Houston e che nel giro di pochissimi secondi è passato dall’essere una serata di festa in tragedia. Sono otto infatti, al momento le persone morte e centinaia quelle ferite.

Travis Scott è uno dei rapper più importanti di questi ultimi anni, nonché il fondatore dell'Astroworld music festival che si teneva a Houston e che nel giro di pochissimi secondi è passato dall'essere una serata di festa in tragedia. Sono otto infatti, al momento le persone morte e centinaia quelle ferite a causa della troppa folla che si sarebbe ammassata verso le prime file. Un "£incidente di massa" stando a quanto dichiarato dalle Forze dell'ordine che sono accorse sul luogo dell'incidente dove erano presenti circa 50 mila persone arrivate per assistere ai concerti di artisti come Tame Impala, Bad Bunni, Young Thug, SZA, Chief Keef, tra gli altri: "La folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco, e questo ha causato un po' di panico e ha iniziato a causare alcuni feriti – ha detto il capo dei vigili del fuoco -. Le persone hanno iniziato a litigare, a perdere conoscenza e questo ha creato ulteriore panico" stando a quanto riporta l'AP.

Chi è Travis Scott

Sul palco, nei secondi che hanno anticipato la tragedia c'era proprio Travis Scott, che era stato raggiunto da un ospite a sorpresa come Drake, che aveva postato sulla sua pagina Instagram alcune foto tratte proprio dal palco, alcune in cui era da solo e una in cui era proprio con il rapper di "Astroworld", uno degli album rap più importanti e celebrati di questi ultimi anni. Travis Scott è uno dei rapper più influenti di questi ultimi anni, nominato 8 volte ai Grammy Awards ha una figlia di 3 anni, Stormi, con Kylie Jenner e aspettano il secondo. Prima di Astroworld, suo album più acclamato, che dava anche il nome al festival, aveva pubblicato "Rodeo" nel 2015 e "Birds in the Trap Sing McKnight" nel 2016, oltre agli album in collaborazione "Huncho Jack, Jack Huncho" nel 2017 con Quavo e "JackBoys", con i JackBoys nel 2019. Cresciuto con il mito di Kanye West, Scott aveva collaborato con tutti i maggiori nomi dell'hip hop statunitense e non solo, avendo come riferimenti anche artisti come James Blake e Bon Iver. In questi ultimi anni, però, si era ritagliato uno spazio da pioniere per il suo rapporto con Fortnite dove ha tenuto un concerto che ha rivoluzionato il modo di intendere l'unione tra gaming e musica, oltre ad aver spinto TikTok a offrire cifre importanti per l'utilizzo della musica del suo catalogo.

Le ultime canzoni: "Mafia" e "Escape Plan"

Nei giorni scorsi, qui di proprio prima del Festival, venerdì scorso, Scott aveva pubblicato due nuove canzoni "Mafia" e "Escape Plan", con quest'ultima che era stata anticipata qualche mese fa, suonandola durante il Rolling Loud, mentre "Mafia" era totalmente inedita. Le due canzoni faranno parte del mixtape "Dystopia" che anticiperà l'uscita dell'album ufficiale "Utopia". In un'intervista ha spiegato, parlando proprio del termine distopia: "Pensi che l'utopia sia una società in cui tutto è buono: salute, edifici, architettura – nah. Si tratta solo di linee di comunicazione adeguate. Perché questa è la merda distopica in cui ci troviamo adesso. È tutto odio, odio, odio e tutto questo è tratto da cosa? Cattiva comunicazione, non comunicazione, comunicazione non comprensibile, ignoranza della comunicazione".