Battiti Live 2022, la scaletta dei cantanti per la seconda puntata: gli orari tv su Italia Uno Stasera, in diretta su Italia 1 dalle 21.20, andrà in onda da Bari la seconda puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live: ecco la scaletta degli artisti.

A cura di Vincenzo Nasto

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci 2022, foto di Radio Norba Battiti Live

Dopo il successo della prima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale dell'estate su Italia 1 attraverserà la Puglia intera, fermandosi stasera a Bari, per poi viaggiare fino a Gallipoli, dove ci saranno la terza e la quarta puntata della trasmissione: il tutto si chiuderà a Trani, sempre con la conduzione della coppia Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Anche questa volta, sul palco, insieme ai conduttori ci sarà Mariasole Pollio, tra le creator di YouTube e TikTok più affermate in Italia, con oltre 1.7 milioni di follower. Durante la serata, continueranno a esserci le esibizioni on the road, che questa volta toccheranno a Tommaso Paradiso e alla sorpresa di Amici 21 Albe.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Bari stasera

Dopo il successo della prima puntata di Battiti Live, che ha fatto registrare 1.521.000 spettatori pari al 12.3% di share, si alzano sicuramente le aspettative per la seconda serata, che vedrà protagonisti artisti affermati come Alessandra Amoroso, Francesco Renga e i Pinguini Tattici Nucleari, sorprese dell'ultimo anno come Sangiovanni, Rhove e Alex, ma anche leggende della disco music come Gabry Ponte. Ecco la scaletta.

Sangiovanni

Mecna & Coco

Alessandra Amoroso

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Achille Lauro

Baby K

Alex

Fred De Palma

Coez

Federico Rossi

Vegas Jones

Nika Paris

Room 9

Francesco Renga

Hal Quarter

Boro Boro

Gabry Ponte

On the road canteranno:

Tommaso Paradiso

Albe

Dove vedere la seconda puntata di Cornetto Battiti live e a che ora

Battiti Live, il Festival di Radio Norba, è l'appuntamento musicale dell'estate, con i concerti registrati dallo scorso 17 giugno al 3 luglio, in località differenti della Puglia. Dopo le prime due a Bari e le successive due a Gallipoli, il prossimo 2 agosto a Trani ci sarà la puntata finale del Festival. Come per la prima puntata, anche la seconda puntata di Battiti Live sarà trasmessa in diretta su Italia 1 dalle 21.20. Ci sarà la possibilità di accedere anche in streaming al concerto, attraverso Mediaset Infinity.