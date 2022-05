Chi è Jack Harlow, dal Grammy con Lil Nas X all’annuncio del nuovo disco con “Dua Lipa” Dopo il successo di “Thats What They All Say” e il Grammy con Lil Nas X per il brano “Industry Baby”, Jack Harlow ha annunciato il nuovo album con “Dua Lipa”.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo il successo di "That's What They All Say", il nome di Jack Harlow è riuscito a raggiungere anche i confini europei, complici anche i numeri di un banger come "What's Poppin'". Il brano, che ha superato gli 800 milioni di stream su Spotify, è stata anche l'occasione per l'artista di entrare nel nuovo gotha del rap americano, remixando la traccia con la presenza di DaBaby, Tory Lanez e Lil Wayne. Ad assicurare copertura mediatica però anche la collaborazione con Lil Nas X nel suo ultimo album, in uno dei singoli più controversi del progetto: "Industry Baby". Il brano ha esordito nella top 5 dei brani più ascoltati della classifica Billboard Hot 100, ed è stato certificato anche platino dalla RIAA. Nelle ultime ore poi l'annuncio: "Come Here the kids miss you" sarà il suo prossimo album. All'interno anche "First Class", il secondo singolo estratto dopo "Nail Tech", un brano dalle melodie catchy che sta conquistando TikTok con oltre 500mila video condivisi con il brano in sottofondo.

Originario del Kentucky, la figura di Jack Harlow è stata una delle più complicate da raccontare nel nuovo panorama hip hop americano. Un soggetto non identificabile, in grado di passare dalle melodie soul alla Bryson Tiller, artista TDE, con cui ha anche collaborato, a banger da club come "Whats Poppin". L'ultimo è stato certificato sette volte disco di platino dalla RIAA, diventando uno dei singoli più ascoltati del 2020. Proprio durante la pandemia, dopo cinque mixtape in quattro anni, la pubblicazione di "Thats What They All Say" sembra aver ridefinito la sua posizione nella scena USA, un progetto che conteneva anche i singoli "Tyler Herro", "Way Out" e "Already Best Friends". Il successo del progetto gli ha concesso anche il tappeto rosso dei Grammy Awards, premiato però con Lil Nas X nella categoria Best Melodic Rap Performance. I due hanno conseguito la statuetta grazie all'incredibile clamore mediatico di "Industry Baby", singolo che ha dato vita a uno dei video più chiacchierati del 2021, a causa delle nudità sovraesposte e del capovolgimento della figura machista degli artisti nelle riprese.

E se "First Class" strizza l'occhio alla hit numero 1 di Fergie "Glamorous", il nuovo album in arrivo il 6 maggio "Come Home The Kids Miss You" sarà una parata di stelle. Come ha annunciato su Instagram nelle scorse ore il cantante, nell'album saranno presenti Pharrell, Drake, Justin Timberlake e Lil Wayne, ma anche "Dua Lipa", che il rapper ha taggato nel post. Potrebbe sembrare un tentativo di approccio da parte del rapper statunitense, come quello lanciato ai Grammy un anno fa nei confronti di Saweetie, diventato virale su Twitter. Infatti, l'artista britannica non apparirà nel disco come feat, ma come titolo della quinta traccia dell'album. Nel frattempo, negli scorsi mesi, sono arrivati anche i messaggi d'approvazione di alcuni big della scena, come Kanye West. Il rapper ha voluto Harlow in una traccia di "Donda 2", affermando che il talento di Kentucky sia tra i top 5 rapper della nuova generazione.