Chi è Giancane, l’autore della colonna sonora di Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare

Giancane, 2023

Giancane, nome d'arte di Giancarlo Barbati è uno degli autori inseriti nella colonna sonora della nuova serie di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo, uscita lo scorso 9 giugno. Non è la prima collaborazione tra il fumettista e l'autore romano, che giù nel 2020 avevano lavorato assieme per la miniserie Rebibbia Quarantine, con in sottofondo il brano Ipocondria con il rapper Rancore. Solo un anno dopo, Giancane aveva firmato anche altri brani della colonna sonora di Strappare lungo i bordi, serie Netflix da record del fumettista. Parallelamente l'autore romano stava lavorando al suo terzo album di inediti, Tutto male, pubblicato in contemporanea con l'uscita della seconda serie Netflix di Zerocalcare: al suo interno anche una collaborazione con il rapper romano Danno nel brano Più non dormo. Ma chi è Giancane?

Gli esordi con Il muro del canto e Una vita al top

Nato a Roma nel 1980, ha fatto parte della formazione originaria del gruppo folk italiano Il muro del canto: nel 2013 ha fatto il suo esordio da solista con l'Ep Carne ma il primo progetto ufficiale è Una vita al top, uscito nel 2015. Alla chitarra country, Giancane alterna un linguaggio molto crudo nei suoi brani, riferimenti alla vita di strada e rime che cercano di ribaltare il concetto di tristezza in maniera ironica. Con Ansia e Disagio nel 2017, in cui vengono aggiunti alla tracklist Adotta un fascista con Lucio Leoni e Ipocondria con il rapper romano Rancore avviene la svolta mainstream, dopo tour di oltre 150 date con l'album d'esordio. Proprio Ipocondria, con il video ufficiale disegnato dallo stesso Zerocalcare diventa il punto d'accesso alla televisione, con i suoi brani che vengono ripresi su La7 durante Propaganda Live.

La collaborazione con Zerocalcare e l'ultimo album Tutto male

Il successo della prima collaborazione diventa uno dei motivi per cui Giancane lavora alla colonna sonora di Strappare lungo i bordi, di cui è autore della sigla, ma anche delle musiche all'interno della serie animata. All'interno sono contenuti i brani Non dormo ancora e Armadillo Funk, con il progetto che supera i cinque milioni di streaming su Spotify. Lo scorso 9 giugno, dopo aver collaborato anche alla musica di EH, il primo disco italiano pensato per TikTok di Auroro Borealo, ha pubblicato il suo ultimo album di inediti dal titolo Tutto male: all'interno anche un piccolo cameo di Max Pezzali in Non dormo più. Solo quattro giorni dopo, è uscito l'album Sei in un paese meraviglioso, colonna sonora della serie Questo mondo non mi renderà cattivo.