Auroro Borealo pubblica “Eh”, il primo disco di 3 minuti pensato interamente per TikTok Chi è Auroro Borealo, il musicista e frontman bresciano che ha pubblicato il primo album pensato e pubblicato interamente per TikTok dal titolo “Eh”.

A cura di Vincenzo Nasto

Auroro Borealo 2022, foto di comunicato stampa

Musicista, frontman e anche creator di TikTok: Auroro Borealo, nome d'arte di Francesco Roggero, è tra i personaggi più interessanti dell'industria discografica. Dopo aver fatto parte di gruppi indie-pop come Il culo di Mario, Superamici dell'Ochetta Sbarazzina e i Da Rozzo Criù, il cantante ha pubblicato nel 2017 il primo album da solista dal titolo "Singoloni". A cinque anni di distanza, con in mezzo tre album "Sappi che ti ho sempre voluto bene", "Adoro Borealo" e "Implacabile", il musicista bresciano ha dato vita al primo album pensato interamente per TikTok dal titolo "Eh". Cinque brani, 35 secondi di durata media, per un totale di tre minuti esatti di album. Spudoratamente rispetto ai suoi colleghi più noti, Auroro Borealo ha deciso di creare un album da consumare sulla piattaforma, spiegandone anche il motivo: "Le ho fatte così perché dopo la pandemia, con il settore della musica live ancora fermo, non aveva senso per me fare un disco lungo se non potevo suonarlo dal vivo".

Con la musica live ferma per la pandemia, Borealo ha incominciato la propria ascesa sulla piattaforma social cinese. Ha guadagnato in poco tempo oltre 20mila follower e i suoi video hanno collezionato oltre 500mila like: sul suo profilo, oltre alla musica, appare la rubrica "Libri brutti" e alcune parodie di note trasmissioni comedy italiane. Ma TikTok è diventato anche il modo più veloce per distribuire contenuti musicali, come il suo nuovo album "Eh". Il disco, che dura appena tre minuti, è il primo progetto italiano pensato interamente per TikTok. Si compone di cinque brani, tra cui "L'unico italiano" che riprende gli sport in cui gli italiani hanno trionfato durante l'estate 2021, affermando di essere stato "l'unico a non aver vinto niente". Seguono "Pizza" e "Mattarella", una dichiarazione d'amore al Presidente della Repubblica. Chiudono il progetto "Ho comprato il padre di Branduardi al mercato" e la titletrack "Eh", un conto alla rovescia partito da 30, con l'esclamazione finale: "Ma hai inciso davvero un conto alla rovescia e lo hai depositato alla Siae?". Il disco è stato prodotto da Giancane (che ha recentemente realizzato la colonna sonora della serie Netflix "Strappare lungo i bordi" di Zerocalcare e supervisionato da Rootsie, il producer virale che ha pubblicato "Kinder fetta a letto".

Ma Auroro Borealo aveva già dato dimostrazioni di come riuscisse a catturare il pubblico attraverso le sue performance: basti pensare alla vendita del master del suo ultimo album "Implacabile" su Subito per 41mila euro o la sua esibizione sul palco del Mi Ami 2019. Durante il Festival infatti, Auroro ricostruì l'atmosfera sanremese, inscenando un festival musicale in cui tutti i concorrenti in gara erano sue trasformazioni, con tanto di conduttori, orchestra, televoto e cambi d’abito. Nel frattempo, i suoi lavori sui social continuano a conquistare il pubblico, come l'iniziativa "Libri Brutti". La pagina Instagram fondata nel 2018 conta più di 45mila followers, in cui viene trattata con ironia il peggio dell'industria letteraria nazionale e internazionale. Borealo è presente anche su Spotify con la rubrica "NASCOSTIFY" che cerca sulla piattaforma gli artisti italiani del presente e del passato che hanno meno di mille ascoltatori mensili, li racconta e li fa scoprire ogni lunedì con un ospite illustre.