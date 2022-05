Chi è Camila Cabello, la popstar che canta alla finale di Champions League per la cerimonia di apertura Ecco chi è Camila Cabello, la cantante cubana che si esibirà durante la cerimonia di apertura della finale della Uefa Champions League 2022 al Parco dei Principi di Parigi.

A cura di Vincenzo Nasto

Camila Cabello 2022, foto di @camila_cabello Instagram Account

Oggi si terrà l'appuntamento calcistico più importante dell'anno: stiamo parlando della finale di Champions League, che si disputerà al Parc des Princes di Parigi. Il teatro dei sogni del PSG si è trasformato nell'ennesima beffa per la squadra di Pochettino, che vedrà entrare in campo alle 21.00 italiane il Liverpool di Jurgen Klopp, ma soprattutto il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha eliminato nei quarti di finale proprio la squadra di casa. Una sorpresa delle ultime ore, è l'ospite d'onore che si esibirà prima della partita: dopo l'esibizione di Selena Gomez, Khalid e Marshmello nel 2021, quest'anno sarà Camila Cabello a fare da madrina, con un medley dei suoi successi. Da "Havana" alla nuova collaborazione con Ed Sheeran "Bam Bam", la cantante cubana sarà la stella sul palco: "Sono così entusiasta di salire sul palco della finale di Champions League a Parigi. Ho intenzione di fare uno show davvero speciale, mettendo insieme lo spirito delle mie origini latine e il senso di unità per i fan dello sport e della musica in tutto il mondo. Non vedo l'ora".

Chi è Camila Cabello, la popstar cubana alla finale di champions

Nata nel 1997 a L'Avana, nella capitale cubana passa solo i primi sei anni della propria vita, prima di trasferirsi a Miami, dove ottiene la cittadinanza americana nel 2008. La giovane cantante risalta all'onore delle cronache nella terza edizione di X Factor Usa, quando diventa la frontman di una band formatasi tra i concorrenti dell'edizione 2012 dello spettacolo. Si chiamerà Fifth Harmony, con cui la cantante di origini cubane ha pubblicato due album in studio, tra cui l'omonimo del 2017 che contiene la hit "Down" con il rapper Gucci Mane. Nel 2017 intraprende la sua carriera da solista con il brano "I Know What You Did Last Summer", una collaborazione con l'artista canadese Shawn Mendes, che diventerà anche il suo fidanzato. Nel 2021 le è stato dato il ruolo principale nel remake disneyano di "Cenerentola" e sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune immagini del dietro le quinte della produzione del film.

Camila Cabello (ph Jamie McCarthy/Getty Images for Variety)

Havana, Senorita e Bam Bam con Ed Sheeran: i successi di Camila Cabello

Tra le canzoni più importanti della discografia solista della cantante cubana, ci sono sicuramente: "Havana", "Senorita" e "Bam Bam" con Ed Sheeran. Il primo brano viene contenuto nell'album del 2018 "Camila" ed è una collaborazione con il rapper di Atlanta Young Thug. La canzone, che ha superato il miliardo e mezzo di stream su Spotify, riprende le tradizioni sonore della sua terra, diventando un sensuale ballo, inframezzato dalla strofa di Young Thug. Sicuramente il suo successo internazionale più grande è "Senorita", in collaborazione con il suo allora fidanzato Shawn Mendes. La collaborazione con il cantante canadese, attraverso il video ufficiale su YouTube, ha superato il miliardo di ascolti, diventando il tormentone musicale dell'estate 2019. Il più recente successo, vede la partecipazione della star britannica Ed Sheeran: il brano si chiama "Bam Bam" ed è contenuto nell'album "Familia", pubblicato lo scorso 8 aprile.

Camila Cabello (ph Theo Wargo/Getty Images for iHeartMedia )

Camila Cabello è single dopo l'ex Shawn Mendes

Dopo una storia d'amore nata sotto tutti i segni giusti, lo scorso novembre l'annuncio su Instagram della coppia: Shawn Mendes e Camila Cabello non stanno più assieme. In un messaggio condiviso sui social i due hanno messo un punto a una storia d'amore ufficializzata nello scorso 2019 e resa ancora più iconica dal red carpet del Met Gala 2021. La rottura non ha però declinato i rapporti tra i due ragazzi, che sono ritornati a essere migliori amici, come prima della loro relazione: "Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione ma l'amore che proviamo l'un l'altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn"