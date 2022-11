Cesare Cremonini scende dal palco cantando Un giorno migliore e bacia una fan tra la folla Cesare Cremonini in una delle tappe del tour Indoor 2022 a Roma è sceso dal palco durante l’esibizione di Un giorno migliore ed ha baciato una fan in prima fila.

A cura di Gaia Martino

È diventato virale su Tik Tok il video di un fan di Cesare Cremonini che, durante la tappa del tour Indoor 2022 a Roma, ha ripreso il cantante mentre si lascia andare in un tenero bacio con una sua fan. Sempre durante la tappa nella Capitale il famoso artista aveva accolto una piccolissima fan nel suo camerino per ricevere un grosso mazzo di rose.

Il bacio tra Cesare Cremonini e una fan

Stava cantando lo storico brano Un giorno migliore, canzone contenuta nel disco di debutto dei Lunapop, quando ha baciato una sua fan che si trovava in prima fila. Cesare Cremonini era sceso dal palco per cantare e condividere un emozionante momento del concerto insieme al suo pubblico: ha camminato avanti la folla e chi era in prima fila ha avuto la possibilità di salutarlo da vicino, in molti hanno fatto di tutto per toccarlo. Anche a Roma ha festeggiato il successo del suo tour: tutte le date nella Capitale hanno conquistato il sold out, un boom di biglietti venduti che hanno convinto il cantante ad aggiungere nuove date. Soltanto una delle migliaia di ragazze presenti ha ricevuto però un bacio sulle labbra dal suo artista preferito. Mentre passeggiava tra la folla ai piedi del palco Cremonini l'ha notata: prima di proseguire, le ha lasciato un ricordo indimenticabile.

Stasera l'ultimo concerto del tour a Milano con Elisa

Questa sera al Forum di Milano Cesare Cremonini chiuderà il suo tour, Indoor 2022, che ha segnato oltre 450 mila spettatori. Pochi minuti fa l'artista ha aggiornato le sue Instagram story per comunicare ai fan che per la chiusura ha deciso di condividere il palco insieme ad una voce incantevole della musica italiana, Elisa.

