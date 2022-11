Cesare Cremonini emozionato accoglie in camerino una piccola fan che gli porta le rose Cesare Cremonini ha accolto nel suo camerino a Roma una piccolissima fan che gli ha regalato un mazzo di rose: la bimba si chiama Caroline Leon ed è la figlia della modella e attrice Catrinel Marlon e del produttore cinematografico Massimo Di Lodovico.

A cura di Gaia Martino

Cesare Cremonini ha ricevuto un mazzo di rose da parte di una piccola fan nel suo camerino. Il famoso cantante, dopo il concerto a Palazzo dello Sport a Roma, ha incontrato una piccolissima bambina, la figlia della modella e attrice Catrinel Marlon e del produttore cinematografico Massimo Di Lodovico, sua fan. Il video condiviso da Cremonini sui suoi profili social mostra Caroline Leon, questo il suo nome, cantare e sorridere all'evento, poi la corsa verso il camerino del cantante. Quando l'ha vista si è chinato per abbracciarla e baciarla, con le rose tra le mani.

Il video e la dedica di Cesare Cremonini

"Ieri sera prima del concerto ho ricevuto dei fiori bellissimi e il regalo più bello al mondo, gli occhi Caroline che illuminavano tutto il palasport e il mondo intorno" ha scritto Cesare Cremonini sui social a corredo del video realizzato con le immagini della serata della bimba, sua fan, con il brano Colibrì come sottofondo. La figlia di Catrinel Marlon e Massimo Di Lodovico ha partecipato all'evento, poi è corsa in camerino dal suo cantante preferito per regalargli un mazzo di rose. Il cantante, emozionato e intenerito, si è inginocchiato ed ha abbracciato la piccola, intimidita. "Mi avete fatto piangere, grazie ragazzi" ha commentato mamma Catrine, con un cuore invece papà Massimiliano Di Lodovico.

Le prossime date a novembre di Cesare Cremonini

Dopo le quattro date al Palazzo dello Sport a Roma (1, 2, 4 e 5 novembre), Cesare Cremonini prosegue il suo tour in giro per l'Italia con le sue canzoni di successo, dai suoi più grandi successi della carriera solista ai brani simbolo del passato appartenenti al repertorio dei Lunapop. Il 7, 8, 10 e 11 novembre è atteso a Bologna, all'Unipol Arena, prima delle quattro date di Milano, 13, 14, 16 e 17 novembre, al Mediolanum Forum di Assago.