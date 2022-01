Celine Dion rinvia il tour per problemi di salute, Laura Pausini: “Sei la Regina, abbi cura di te” Céline Dion è stata costretta a cancellare il resto delle tappe del suo tour a causa di problemi di salute. Per lei gli auguri di pronta guarigione di Laura Pausini.

A cura di Redazione Music

Céline Dion è stata costretta a cancellare il resto delle tappe del suo tour nordamericano a causa dei problemi di salute che l'hanno colpita qualche mese fa. Lo scorso ottobre la cantante canadese aveva annunciato lo stop fino a febbraio dei suoi concerti previsti, il motivo erano stati gli "spasmi muscolari gravi e persistenti" che le rendevano difficile muoversi e che fonti vicine alla cantante dicevano che addirittura le impedivano di alzarsi dal letto a causa dei forti dolori che questi le provocavano. In queste ore la cantante ha confermato che anche il resto del tour è da cancellare a causa sempre di motivi di salute benché nell'ultimo comunicato la cantante fa sapere che la guarigione continua, senza dare maggiori informazioni. Anche Laura Pausini ha voluto fare alla cantante canadese gli auguri di pronta guarigione.

Oltre alle informazioni pratiche sui rimborsi Celine Dion ha anche rilasciato una dichiarazione: "Speravo davvero di sarei guarita nel frattempo, ma suppongo di dover solo essere più paziente e seguire il regime che i miei medici stanno prescrivendo. Dietro ai nostri spettacoli c'è molta organizzazione e preparazione, quindi dobbiamo prendere decisioni oggi che influenzeranno i piani per i due mesi successivi – dice la cantante, spiegando perché a gennaio deve già cancellare il tour per i mesi successivi -. Sarò contenta di tornare in piena salute, così come tutti noi riusciremo a superare questa pandemia, e non vedo l'ora di tornare di nuovo sul palco. Nel frattempo, sono stata molto toccata da tutte le parole di incoraggiamento che tante persone mi hanno inviato tramite i social media. Sento il vostro amore e il vostri sostegno e questo significa tutti per me".

Il commento di Laura Pausini

Sotto al post della cantante è intervenuta anche Laura Pausini, augurandole il meglio: "Sei la Regina e ti aspetteremo per sempre! Abbi cura di te, tesoro". Il comunicato ufficiale sulla cancellazione dei concerti recita così: "Celine Dion ha annunciato oggi che, mentre la sua guarigione da un recente problema di salute continua, purtroppo deve annullare gli spettacoli rimanenti della tappa nordamericana del suo ‘Courage World Tour' precedentemente riprogrammato dal 9 marzo al 22 aprile 2022. Celine aveva completato il primo 52 spettacoli durante il tour prima della pandemia sono emersi nel marzo 2020, ma di recente è stata curata per spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi e la sua guarigione sta impiegando più tempo di quanto sperasse. Il suo team medico continua a valutare e curare la condizione".