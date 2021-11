“Céline Dion non riesce ad alzarsi dal letto”: quali sono le condizioni di salute della cantante Qualche giorno fa Céline Dion ha annunciato la sospensione dei concerti che avrebbe dovuto tenere a Las Vegas a causa di problemi fisici. Nei giorni immediatamente successivi sono state la sorella e un persona vicina alla cantante a dare maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute e sul ritorno sul palco.

Celine Dion (Ph by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Qualche giorno fa Céline Dion ha annunciato la sospensione dei concerti che avrebbe dovuto tenere a Las Vegas a causa di problemi fisici. In una nota ufficiale, infatti, la cantante si diceva distrutta dalla decisione di dover rinviare i concerti, ma i dolori erano troppo forti; Celine Dion, infatti, "ha accusato forti e persistenti spasmi muscolari, che le impediscono di esibirsi" come si legge nella nota che spiega che "Il suo team medico continua a valutare le sue condizioni di salute e a curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo".

Da quel momento la cantante non ha dato ulteriori informazioni sulla propria salute e alcune novità sono state date dalla sorella e da una fonte vicina alla famiglia che al magazine francese Voici ha detto che la cantante "non riesce neanche ad alzarsi dal letto, né a muoversi, o a camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che praticamente la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso" continua questa persona vicina alla cantante, spiegando che se le condizioni di salute dovessero continuare su questa china c'è la possibilità che ci possano volere svariati mesi prima di rivederla, forse addirittura un anno.

Nei giorni scorsi era stata la sorella di Céline Dione, Claudette, che aveva parlato in tv spiegando che la sorella non stava bene, ha bisogno di riposo e che erano proprio i muscoli il problema principale: "Ha 53 anni, la pre menopausa, i cambiamenti ormonali che provoca, questa cosa non l'aiuta affatto. Glielo ripeto spesso: ‘Cerca di essere prudente con te stessa!'. So che è disciplinatissima e prudente ma il corpo fa comunque i suoi capricci, è bene ascoltarli". Claudette Dion continua spiegando che quello che sta passando la sorella è molto doloroso "ma non è nulla di grave, altrimenti me l'avrebbe detto. Céline non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va". Infine la sorella rassicura i fan spiegando che la cantante ha voglia di tornare al più presto sul palco: "potrebbe volerci qualche mese".