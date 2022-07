Carlo Santana rassicura i fan dopo il malore: “Così mi sono disidratato e sono svenuto” Dopo il malore durante il concerto, Carlos Santana ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute.

A cura di Redazione Music

Carlos Santana ha voluto tranquillizzare i suoi fan a seguito del malore che lo ha colpito durante il concerto che stava tenendo in Michigan. I cellulari del pubblico, infatti, hanno ripreso il momento in cui il chitarrista si è sentito male ed è stato costretto a essere trasportato in ospedale. Sul palco era intervenuto prontamente il personale medico e il pubblico che era in sala aveva invitato a pregare per lui e per le sue condizioni di salute che al momento parevano essere più gravi di quelle che fossero effettivamente, stando almeno a quanto annunciato successivamente sia dal suo ufficio stampa che da lui stesso.

Qualche ora dopo il malore sul palco, infatti, è stato lo stesso Carlos Santana a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. Il chitarrista, infatti, ha condiviso un breve messaggio rivolto ai suoi fan, scrivendo: "A tutte e tutti grazie per le vostre preziose preghiere. Io e Cindy stiamo bene, stiamo solo cercando di rilassarci e prenderla con calma". A quel punto Santana ha spiegato quello che era successo attribuendo il malore sul palco a un problema di disidratazione: "Ho dimenticato di mangiare e bere acqua, così mi sono disidratato e sono svenuto. Auguro a tutti voi benedizioni e miracoli" ha concluso il cantante.

Era stato tanto lo spavento per le sue condizioni, anche a seguito delle immagini che erano filtrate ed erano state pubblicate sui social da chi era al concerto. Poco dopo l'incidente sulle pagine social del musicista era stata diffusa una nota stampa che dava le prime informazioni sulle condizioni di salute dell'artista: "La leggenda del rock Carlos Santana è stato sopraffatto da un esaurimento dovuto al calore e alla disidratazione durante un concerto tenutosi martedì sera (5 luglio) nel Michigan. Il grande chitarrista è stato colpito durante il suo spettacolo al Pine Knob Music Theatre (ex DTE Energy Music Theatre), un anfiteatro all'aperto a Clarkston, a circa 40 miglia a nord-ovest di Detroit, nel Michigan. Carlos è stato portato al pronto soccorso della McLaren Clarkston e tenuto in stato di osservazione e adesso sta bene".