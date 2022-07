Carlos Santana ha un malore e sviene sul palco: “Pregate per lui”, le condizioni di salute “Il chitarrista messicano Carlos Santana è crollato sul palco durante un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, nel Michigan. Il musicista 74enne ha ricevuto cure di emergenza sul palco”, questa la notizia che ha fatto il giro del web in poche ore e ha preoccupato i fan.

"Il chitarrista messicano Carlos Santana è crollato sul palco durante un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, nel Michigan. Il musicista 74enne ha ricevuto cure di emergenza", questa la notizia che ha fatto il giro del web in poche ore e ha preoccupato i fan. Il chitarrista era lì per una data del suo attuale tour, Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire, quando all'improvviso è svenuto, richiedendo, dopo circa venti minuti, un intervento con i sanitari pronti con la barella per portalo via.

Le cause del malore di Carlos Santana

Folla e organizzatori del concerto hanno chiesto di pregare per Santana a causa di "un grave problema medico". L'Abc invece ha riportato la versione del manager dell'artista, il quale ha fatto sapere che Santana è stato portato in ospedale per accertamenti, ma che le sue condizioni sono buone. Il malore sarebbe stato provocato da disidratazione e caldo.

Carlos Santana portato via in barella: i video dei fan

Sui social stanno già circolando foto e video del momento in cui il suo staff e il suo team medico erano sul palco per aiutare Santana. I video condivisi gli attimi precisi in cui il suo team personale si è avvicinato per assisterlo insieme al personale medico che lo ha portato fuori dal palco. Carlos Santana ha salutato il pubblico mentre veniva portato via sulla barella. Attualmente non sono stata diramate altre informazioni sullo stato di salute del chitarrista, né se sarà in grado di riprendere il tour da dove lo aveva lasciato. Si attende un bollettino medico che chiarifichi i motivi del malore e, di conseguenza, le relative necessità di assistenza che Santana richiederà in. futuro.