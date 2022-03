Caos di Fabri Fibra è il terzo album più ascoltato al mondo su Spotify nella settimana d’esordio Fabri Fibra conquista la terza posizione nella classifica Spotify degli album più ascoltati al mondo nella settimana di debutto.

A cura di Redazione Music

In attesa dell'ufficializzazione del primo posto nella classifica FIMI degli album, "Caos", il nuovo album di Fabri Fibra è il terzo album più ascoltato al mondo su Spotify nella sua settimana di debutto. È ormai quasi una costante che l'album che finirà in testa alla classifica italiana degli album sia anche ai primi posti della speciale classifica Spotify, eppure non è per nulla scontato. Dimostra, però, che c'è una forte base di fan che riescono a spingere la musica italiana a fare numeri importanti. È superfluo specificarlo, però è evidente che il prossimo passo sarebbe quello di portare la musica italiana anche a un pubblico internazionale, dal momento che quelle posizioni sono dovute esclusivamente a un pubblico autoctono.

Ma torniamo a Fibra, che ha pubblicato il suo decimo album, occupando nei primi giorni gran parte delle prime posizioni della top 50 italiana, oggi ha "Caos" al secondo posto. Senza singoli di lancio (il 64 Bars era un capitolo a parte pur essendo uscito pochi giorni prima dell'uscita dell'album), oggi la maggior parte dei pezzi è oltre il mezzo milione di ascolti, a dimostrazione di come Fibra continui a essere uno dei Re del rap italiano, nonostante faccia parte di un'altra epoca, lontana dai numeri in streaming, ma che ha permesso a quella contemporanea di prendersi il palcoscenico nazionale in questi ultimi anni.

"Ora ti spiego questa cosa: la maggior parte dei rapper che ascolti ora sono cresciuti tutti ascoltando la mia roba" canta Fibra in Good Fellas, prima di dissare chi, però, non ammette questa cosa. Eppure è evidente che il Fenomeno della scena italiana è lui, per tante ragioni, comprese quelle numeriche. È giusto, quindi, che anche Fibra figuri tra gli artisti più ascoltati al mondo. nella speciale classifica stilata ogni settimana da Spotify, il rapper di Senigallia finisce alle spalle solo del ritorno, attesissimo, di Rosalía con il suo album "Motomami" e a "Oddinary" di Stray Kids, mentre riesce a mettersi alle spalle il ritorno discografico di Charlie XCX