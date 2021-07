Camila Cabello accusata di blackface: “È colpa dello spray abbronzante del ballerino” Non un grande periodo con il proprio pubblico per Camila Cabello, la popstar americana di origini cubane, che nelle ultime ore sta affrontando una guerriglia social, accusata di blackface dopo la sua esibizione al Jimmy Fallon Show. La cantante ha difeso il suo ballerino, affermando che l’equivoco è nato per colpa di uno spray abbronzante.

A cura di Vincenzo Nasto

Il Jimmy Fallon Show miete la sua ennesima vittima. Questa volta sotto i riflettori delle critiche del pubblico è finita Camila Cabello, la cantautrice cubana naturalizzata statunitense, che lo scorso 24 luglio è stata ospite allo show per presentare la sua nuova canzone "Don't go Yet", insieme all'incredibile coreografia che avrebbe portato nelle date dei suoi concerti ufficiali. Un tripudio di colori ed etnie che però hanno fatto storcere il naso durante l'esibizione: infatti uno dei ballerini, riconoscibile attraverso una camicia viola molto d'impatto, ha aizzato le critiche del web per un'abbronzatura a dir poco esagerata. Un episodio che ha scatenato le polemiche del pubblico contro la cantante, accusata di blackface e di voler uniformare tutti i ballerini presenti, rendendoli in sostanza immagine di una sola etnia: quella latina.

Le accuse di blackface e le scuse per lo spray abbronzante

I toni si son subito accesi, anche più di quello che si aspettava dopo le prime ore Camila Cabello, la cantante statunitense che ha presentato il suo ultimo singolo "Don't go Yet" al Jimmy Fallon Show. La popstar, seguita da un nutrito gruppo di coreografi e ballerini, ha reso pubblica l'esibizione che vorrebbe portare in ogni data del suo tour ufficiale, aizzando però qualche polemica per l'aspetto di un ballerino in particolare. Nel video dell'esibizione si potrà sicuramente notare la sua camicia viola e un colore della pelle che sembra alquanto strano, già dal primo sguardo. Sul web sono incominciate a circolare immagini in cui si accusa Cabello di blackface, una pratica razzista che anche in Italia ha avuto i suoi momenti iconici (vedasi Tale e Quale Show nell'imitazione di James Brown e Ghali). La cantante ha cercato subito di spegnere le polemiche, che solo un mese fa avevano toccato anche la collega australiana Iggy Azalea, pubblicando su Twitter il motivo di quell'aspetto: "Ehi. Quindi questo tizio doveva essere solo un uomo bianco con una terribile abbronzatura spray. Abbiamo volutamente cercato di mettere insieme un gruppo multiculturale di artisti, l'aspettativa non era che tutti nella performance dovessero apparire di origine latina".

La foto del ballerino e quei post razzisti del 2012

Una giustificazione che ha confermato la stessa cantante con la foto del ballerino, pubblicata dallo stesso su Instagram, in cui appare notevolmente influenzato dall'utilizzo di uno spray abbronzante, molto più arancione di quanto apparso nelle telecamere del Jimmy Fallon Show. Le polemiche mirate contro Camila Cabello sono anche parte di un processo, che ancora non si è arrestato, delle critiche nei suoi confronti, dopo la pubblicazione inedita nel 2019 di alcuni post su Twitter e su Facebook del lontano 2012/2013, contenenti meme basati su stereotipi razziali, ma più di tutti alcuni screenshot che lasciavano intravedere la parola con la N utilizzata con molta noncuranza. La cantante dopo essersi scusato per il "linguaggio orribile e offensivo", ha rivelato in un'intervista a People Magazine di seguire dei programmi di sensibilizzazione da ormai più di un anno, un gesto verso sé stessa e il suo pubblico.