Bruce Springsteen rinvia tutti i concerti di settembre: “Ha un’ulcera peptica, deve curarsi” Bruce Springsteen è stato costretto a rinviare i prossimi concerti di settembre 2023: con un comunicato diffuso sul sito ufficiale e sui canali social fa sapere di essere affetto da un’ulcera peptica.

A cura di Gaia Martino

Bruce Springsteen con un comunicato diffuso attraverso i suoi canali social fa sapere che tutti i concerti in programma per il mese di settembre 2023 sono stati rinviati. Il cantautore e chitarrista statunitense conosciuto anche con il soprannome The Boss ha fatto sapere di essere affetto da un'ulcera peptica: i medici gli hanno suggerito di rinviare gli spettacoli per rimanere al risposo e fare le dovute cure. Il cantante si fermerà a partire da oggi: era in programma il concerto al JMA Wireless Dome di Syracuse, a New York.

Le parole di Springsteen dopo il rinvio dei concerti

Bruce Springsteen dopo la notizia del rinvio, ha lasciato un commento diffuso attraverso lo stesso comunicato che annuncia la sua malattia. Queste le parole: "Io e la E Street Band siamo affranti. Per prima cosa ci scusiamo con i nostri favolosi fan di Philadelphia con i quali non ci siamo visti qualche settimana fa. Torneremo per recuperare questi spettacoli e non solo. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Ci siamo divertiti un mondo ai concerti negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di vivere altri momenti fantastici. Torneremo presto. Con affetto e Dio benedica tutti, Bruce". Il Boss già a marzo aveva cancellato una data a sorpresa in Ohio, a metà agosto aveva dovuto rimandare i due concerti di Philadelphia per problemi di salute: si parlò di una "malattia" ma non fu specificato alcun dettaglio.

Il problema di salute del cantautore giunge dopo il tour italiano, filato liscio. Bruce Springsteen con la The E Street Band ha toccato prima Ferrara, il 18 maggio scorso, quando si è esibito al Parco Urbano Giorgio Bassani, poi il 21 maggio il Circo Massimo di Roma, prima della chiusura della leg europea con il concerto che ha tenuto il 25 Luglio 2023 all'Autodromo Nazionale di Monza.