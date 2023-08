Bruce Springsteen è malato, cancellati due concerti Bruce Springsteen è malato e per questo ha dovuto cancellare due concerti previsti a Philadelphia.

Bruce Springsteen al BST Hyde Park Festival 2023 (Matthew Baker/Getty Images)

Bruce Springsteen si è ammalato e ha dovuto cancellare due concerti previsti a Philadelphia previste per il 16 e il 18 agosto a causa di un problema fisico, come ha comunicato lo stesso cantautore sul suo profilo X (l'ex Twitter). Springsteen, infatti, si è ammalato e ha dovuto rimandare i due concerti previsti al Citizens Bank Park di Philadelphia che facevano parte del tour 2023 suo e della The E Street Band. Sui social, infatti, si legge che "A causa della malattia di Bruce Springsteen, i suoi concerti con la E Street Band al Citizens Bank Park di Filadelfia il 16 e 18 agosto sono stati posticipati. Stiamo lavorando per riprogrammare le date, quindi ti preghiamo di conservare i tuoi biglietti in quanto saranno validi per gli spettacoli riprogrammati".

Il tour che lo sta vedendo impegnato, e che lo ha portato in Italia per tre date, avrebbe dovuto far da supporto, nel 2020, all'uscita del suo album "Letter to You" che però è stato costretto a rinviare a causa della pandemia da Covid. Il cantante ha ricominciato la parte americana del suo tour lo scorso 9 agosto dal Wrigley Field di Chicago. Non è la prima volta che Springsteen ha dovuto rinviare alcuni concerti a causa di problemi di salute, Già lo scorso marzo, infatti, il cantautore fu costretto a rinviare tre concerti a causa di non meglio prcisati problemi di salute. Questi, quindi, tornano a pochi mesi di distanza.

Nelle scorse settimane, Springsteen è stato anche tre volte in Italia col tour, chiudendo a Monza il tour europeo. Il tour suo e della The E Street Band, infatti, ha toccato prima Ferrara, il 18 maggio scorso, quando si è esibito al Parco Urbano Giorgio Bassani, il 21 è stata la volta del Circo Massimo di Roma, prima della chiusura della leg europea con il concerto che ha tenuto il 25 Luglio 2023 all'Autodromo Nazionale di Monza.