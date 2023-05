Bruce Springsteen a Ferrara, Agnelli: “Avrebbe dovuto donare l’incasso alle vittime dell’alluvione” Il concerto di Bruce Spingsteen a Ferrara è stato oggetto di discussione in questi giorni, anche Manuel Agnelli ha detto la sua: “In una situazione tragica, un concerto può aiutare. L’unica cosa che non mi è piaciuta è che non abbia devoluto l’incasso alle vittime dell’alluvione, non me l’aspettavo”.

A cura di Gaia Martino

Nonostante le drammatiche conseguenze dell‘alluvione in Emilia Romagna, Bruce Springsteen lo scorso giovedì 18 maggio è andato in scena con il suo concerto a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani, un evento al quale il team del Boss lavorava da anni. La questione ha tenuto banco in questi giorni ed ha aperto una polemica tra chi ha sostenuto che sarebbe stato giusto annullarlo sia per le vittime che per le persone impossibilitate a spostarsi, e chi invece ha definito giusta la decisione di non cancellarlo. Sul tema è intervenuto anche Manuel Agnelli durante la presentazione del musical Lazarus a Milano: "Non ha devoluto l'incasso alle vittima dell'alluvione, non me l'aspettavo".

Le parole di Manuel Agnelli

Lo storico frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli, durante la presentazione a Milano di Lazarus, l'opera rock di David Bowie ed Enda Walsh diretta da Valter Malosti di cui è protagonista insieme a Casadilego, ha commentato la questione nata sul concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. L'artista ha detto la sua riguardo la scelta di non annullare l'evento: "Penso che troppo spesso ci si dimentica che i musicisti sono professionisti seri. Dietro un evento del genere, c'è il lavoro di centinaia di persone. Un investimento economico e organizzativo enorme, con persone che rischiano di perdere un sacco di soldi. In più è un'occasione di arricchimento per il territorio e anche, detto con la leggerezza che ci vuole, di distrazione. In una situazione tragica, un concerto può aiutare". Bruce Springsteen non ha commentato la vicenda durante il concerto, "lo capisco" ha detto Agnelli: "Qualunque cosa avesse detto, sarebbe stata strumentalizzata e avrebbe generato polemiche inutili". Il Boss però una cosa l'avrebbe sbagliata: "L'unica cosa che davvero non mi è piaciuta è che non abbia devoluto l'incasso alle vittime dell'alluvione. Mi ha stupito, dal Boss non me l'aspettavo" ha concluso il cantautore milanese.