Britney Spears si cancella da Instagram per la quarta volta: “Scelgo la felicità”, le motivazioni

Britney Spears cancella per la quarta volta il suo account Instagram. Il motivo? Liberarsi dalla negatività e scegliere, ancora una volta, la strada della felicità, qualsiasi essa sia. Con due tweet sul suo account ufficiale ha tentato di spiegarsi ai suoi followers, che da mesi seguivano i suoi scatti bollenti su IG e i balli spesso sconclusionati, improvvisati davanti una telecamere con lo sguardo perso nel vuoto.

Sto imparando che ogni giorno è una tabula rasa per cercare di essere una persona migliore e fare ciò che mi rende felice… sì, oggi scelgo la felicità. Mi dico ogni giorno di lasciar andare l'amarezza ferita e cercare di perdonare me stesso e gli altri per ciò che potrebbe essere stato doloroso. Voglio sentirmi senza paura come quando ero più giovane e non essere così spaventata e impaurita. Prego che ci sia effettivamente verità nello Spirito Santo e spero che proprio lo Spirito sia anche con i miei figli!!! Sì … scelgo felicità e gioia oggi.

A correndo, un video in supporto del suo ultimo lavoro, il singolo inciso con Elton John dal titolo Hold me closer. Ed è stato proprio il grande cantautore a esprimersi sullo stato di salute (soprattutto mentale) di Britney e sul tentativo di venire fuori da uno dei periodi più bui della sua vita:

È difficile quando sei giovane. Britney era distrutta a un certo punto della sua carriera. Io ero a pezzi quando sono diventato sobrio. Ero in un posto terribile. Ho passato quella sensazione di rottura ed è orribile. E fortunatamente, sono sobrio da 32 anni e sono gli anni più felici che abbia mai vissuto. Ora ho l'esperienza per poter dare consigli alle persone e aiutarle perché non voglio vedere artisti in un luogo buio. Uno può anche pensare che molti artisti abbiano molta autostima ma non è così, ed è per questo che saliamo sul palco e riceviamo gli applausi, e poi usciamo dal palco e torniamo al punto di partenza.