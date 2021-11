Britney Spears, un bicchiere di champagne per festeggiare la fine della tutela legale Britney Spears ha vissuto il suo primo weekend senza conservatorship dopo quasi 14 anni, festeggiandolo con un post su Instagram, in attesa del 2 dicembre.

A cura di Vincenzo Nasto

L'attesa è terminata: dopo 13 anni la conservatorship che limitava i comportamenti della popstar Britney Spears è stata revocata. Una liberazione che ha dapprima commosso la cantante, che ha poi voluto lasciare su Instagram un messaggio ai propri fan. La decisione del giudice di Los Angeles ha permesso a Britney Spears di poter festeggiare la sua libertà con un bicchiere di champagne "nel ristorante più bello che abbia mai visto, la scorsa notte". Dopo i festeggiamenti per il suo 40esimo compleanno il prossimo 2 dicembre, si ritornerà in aula il 19 gennaio 2022, quando Britney Spears, rappresentata dal suo avvocato Mathew Rosengart, dovrà concludere tutti gli accordi rimasti in sospeso dopo la fine della tutela. Per adesso, però, la cantante si gode la compagnia del fidanzato Sam Asghari, che subito dopo la fine del processo le aveva mostrato tutto il proprio sostegno, postando su Instagram: "La storia è stata fatta oggi, Britney è libera".

Il primo bicchiere di champagne dopo quasi 14 anni

La proclamazione del giudice, e in secondo tempo la conferenza stampa di Mathew Rosengart, avvocato di Britney Spears, hanno sancito la scorsa settimana la fine della conservatorship della cantante, dopo quasi 14 anni. Una decisione che alla soglia dei 40 anni non limita più le azioni della popstar, e che allontana dalle scene mondane anche la figura del padre, Jamie Spears, accusato di aver deliberatamente approfittato del suo ruolo di tutore legale. Dopo i circa 500 tifosi che si erano radunati davanti al tribunale di Los Angeles per il verdetto del giudice, e il supporto social di celebrità come Cher, Paris Hilton e Lady Gaga, è arrivato anche il momento di Britney Spears di poter festeggiare con "il mio primo bicchiere di champagne nel ristorante più bello che abbia mai visto". La cantante ha raccontato su Instagram le sensazioni del suo primo weekend senza conservatorship, tutto in tre post in cui è apparsa felice, a tratti euforica, per le nuove esperienze che la aspettano. Come ha dichiarato l'avvocato durante la conferenza stampa all'esterno del tribunale di Los Angeles, il ritorno sulle scene musicali della cantante è un tema ancora non molto caldo, ma ci sarà una sola persona a poter prendere in considerazione le opzioni: Britney Spears.

I ringraziamenti all'avvocato e ai suoi fan su Instagram

La cantante ha rivelato su Instagram di aver cominciato già a festeggiare il suo compleanno, in arrivo il prossimo 2 dicembre: "Che weekend fantastico, mi sembrava di essere sempre al settimo cielo!!! In realtà ho preso il mio primo bicchiere di champagne nel ristorante più bello che abbia mai visto la scorsa notte!!!! Sto festeggiando la mia libertà e il mio compleanno per i prossimi due mesi !!!!!!!!!!! Insomma dopo 13 anni, credo di aver aspettato ABBASTANZA!!!". Poi i ringraziamenti al suo avvocato Mathew Rosengart: "Sono così felice che il mio avvocato Mathew Rosengart sia entrato nella mia vita, l'ha davvero cambiata e gliene sarò per sempre grata!!!!". L'ultimo pensiero è andato ai fan, che l'hanno sostenuta anche con il movimento #FreeBritney già dagli scorsi anni: "Che spettacolo vedere così tante persone che festeggiano la mia vittoria. Amo così tanto i miei fan, quindi grazie".