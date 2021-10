Britney Spears celebra la vittoria contro il padre con un nudo integrale su Instagram A 24 ore dalla fine di una battaglia legale incredibile tra Britney Spears e il padre Jamie Spears, dopo una tutela di oltre 13 anni perpetrata ai suoi danni, la popstar ha deciso di lasciarsi andare su Instagram, prima pubblicando un video in cui porta un elicottero, poi spogliandosi con un nudo integrale sull’isola dell’oceano Atlantico.

A cura di Vincenzo Nasto

A neanche 24 ore dalla decisione dei giudici della corte di Los Angeles, che dopo 13 anni hanno interdetto il padre Jamie Spears dal ruolo di tutore della sua conservatorship, Britney Spears è finalmente libera e non perde tempo per farlo sapere a tutti i suoi fan su Instagram, pubblicando tre post su Instagram. Se nel primo la cantante mostra il paradiso nell'oceano Atlantico in cui si trova con il fidanzato e prossimo marito Sam Asghari per festeggiare il loro rinnovato rapporto e godersi qualche giorno di mare, è il secondo che ha sconvolto tutti i fan. Appare infatti Britney Spears completamente nuda, coperta solamente da emoji di fiorellini sui tratti intimi del suo corpo. Questa continua nudità a cui ci ha abituato nell'ultimo periodo sembra la risposta a anni di controllo, a una riappropriazione del proprio corpo e delle proprie decisioni: basti pensare che solo qualche ora prima la cantante aveva avuto la possibilità di guidare per la sua prima volta un elicottero, un'esperienza incredibile filmata e postata su Instagram.

Il nudo integrale nelle foto dopo la decisione del tribunale

"Giocare nel Pacifico non ha mai fatto male nessuno, non ci sono modifiche alle foto". È così che si presenta la popstar Britney Spears a poche ore dalla decisione della corte di Los Angeles, che ha messo fine dopo 13 anni alla figura da tutore del padre Jamie Spears nella sua conservatorship. Una libertà espressa non solo con felicità attraverso le caption di Instagram, ma soprattutto con una carrellata di foto che la vedono completamente nuda, ricoperta talvolta solo dalla parte inferiore del bikini, altre volte da emoji di fiorellini sulle parti intime del suo corpo. Una nudità che più volte in questi mesi Britney Spears aveva postato su Instagram, inizialmente accompagnandolo a danze particolari con cui si dilettava nel salotto di casa, più recentemente mostrando ai fan il suo fisico a 39 anni. Ma non solo nudità nel viaggio nei paradisi dell'oceano Atlantico per la cantante, che anzi ha voluto mostrare le foto del luogo in cui avrebbe passato qualche giorno per distrarsi dallo stress dovuto al procedimento legale, ma anche per festeggiare il fidanzamento ufficiale con il prossimo marito Sam Asghari.

Il volo in aereo e il messaggio di Paris Hilton

La cantante ha voluto lanciarsi anche in una nuova avventura: con la fine della tutela del padre, Britney Spears ha partecipato alle attività di volo che avrebbero portato lei e Asghari nelle isolette dell'oceano Atlantico, manovrando per la prima volta un aereo, ancor di più a elica. Come ha scritto nel post su Instagram "la prima volta che portavo un aereo, ma soprattutto la prima volta che entravo in un elicottero": un'esperienza che Asghari ha ripreso da dietro e che fortunatamente, con l'aiuto del pilota, ha portato tutti i passeggeri sani e salvi a casa, come ha scritto Britney Spears stessa. Nei commenti ricevuti sotto i post pubblicati nelle ultime 24 ore appare anche Paris Hilton, la celebre ereditiera, anche ex cantante e modella, che ha voluto mandare un messaggio d'affetto alla popstar: "Amo vederti libera e felice, te lo meriti. Ti voglio bene, B".