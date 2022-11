Britney Spears ancora nuda, stavolta nella vasca. La frase shock: “Mi piace fare schifo” Un nuovo scatto inquietante arriva dal profilo Instagram di Britney Spears. La popstar ha condiviso una foto in cui posa nuda nella vasca da bagno. Ad accompagnarla una frase preoccupante: “Mi piace fare schifo”.

A cura di Stefania Rocco

Un nuovo scatto postato da Britney Spears su Instagram preoccupa i fan. La foto è stata scattata mentre la popstar posa completamente nuda nella vasca da bagno. Copre il seno con le mani, con una emoticon oscura invece le parti intime. Nulla di molto diverso rispetto a quanto postato da Britney nel corso dell’ultimo anno, a partire dal momento in cui la conservatorship è stata revocata. A inquietare gli utenti non è stata, quindi, una foto simile a tante altre già condivise. È la didascalia scelta per accompagnarla che ha lasciato sconcertati i suoi followers.

“Mi piace fare schifo”, la frase che accompagna la foto di Britney Spears

“Mi piace fare schifo…Mai foto professionali… fare schifo mi viene facile!!! Continuate ad applaudire…”, ha scritto Britney nella didascalia della foto condivisa qualche ora fa su Instagram. Sembra una provocazione, non si sa bene diretta a chi. Ma i fan, a differenza di quanto accadeva nei primi mesi della nuova vita di Britney da donna libera, stanno cominciando a manifestare una certa preoccupazione esternata proprio sui social. “Sono turbato da queste foto, siamo sicuri che stia bene?”, si chiede una sostenitrice della popstar, un’altra scrive: “È davvero triste quando il tuo idolo d'infanzia diventa così… qualcuno la aiuti”. Qualcun altro, ancora, si chiede cosa significhi la didascalia in questione e se Spears non abbia bisogno di sostegno proprio adesso che è da sola a guidare la sua vita.

Le foto di nudo di Britney Spears, Instagram non ha ancora oscurato l’account

Migliaia sono i followers che continuano a chiedersi come mai Instagram non sia ancora intervenuto per censurare il profilo Instagram di Britney Spears, soprattutto a giudicare dalle foto e dai video condivise negli ultimi mesi. Quella postata qualche ora fa non è l’unica immagine in cui la popstar si mostra nuda. Diversi altri scatti vanno nella stessa direzione. Per la prima volta da anni, Spears è completamente libera di vivere la vita come meglio crede. Eppure, ci si chiede il motivo per il quale la popstar abbia scelto di utilizzare in questo modo i social dopo anni di silenzio.