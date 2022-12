Botta e risposta tra Damiano David e la Lazio, il cantante: “Per niente suscettibili” Botta e risposta tra Damiano David, frontman dei Maneskin e l’account Twitter della Lazio, dopo gli incidenti accorsi nell’ultimo concerto a Philadelphia.

A cura di Vincenzo Nasto

Damiano David dei Maneskin 2022, foto di Frazer Harrison per Getty Images

Ancora strascichi social per ciò che è avvenuto al concerto dei Maneskin al Fillmore di Philadelphia, dove è scoppiata una rissa tra il pubblico che ha lasciato la band basita e ha interrotto lo spettacolo che stava procedendo verso le battute finali. Nelle ore successive, il frontman della band, Damiano David, aveva ironizzato su Twitter, riprendendo il video della rissa, in maniera didascalica: "La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio". Il tweet è stato ripreso dall'account della squadra di calcio, che sornionamente ha commentato: "Sai com'è, siamo fuori di testa, ma diversi da loro". La citazione alla canzone "Zitti e buoni" è stata recepita dallo stesso frontman, che ha cercato di gettare acqua sul fuoco scrivendo: "Soprattutto per niente suscettibili, dai che si gioca".

Le immagini del concerto al Fillmore di Philadelphia avevano fatto il giro del mondo, quando per la prima volta ai Maneskin era capitato di doverinterrompere il concerto per una rissa sotto al palco. Le facce basite della band, che si apprestavano ad annunciare i momenti finali dello show, raccontavano in maniera chiara quanto quella violenza fosse improvvisa e mal digerita da tutti. Quando le acque si son calmate, Damiano ha preso il microfono, redarguendo e ammonendo i fan violenti: "Non è mai successo, è la prima volta che si litiga a un nostro concerto. Dai, ragazzi, non siate violenti, fa schifo questa cosa. Rispettate le persone che sono al vostro fianco soprattutto se siete fan dei Maneskin, succedono cose peggiori al mondo. Ok, cosa stavamo cantando? Anzi grazie perché avete distratto tutti mentre stavo dicendo che questa era la parte finale del concerto, quindi grazie ancora".

Il tweet arrivato poche ore dopo sulla pagina ufficiale di Damiano David, che riprendeva le immagini della rissa, recitava: "La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio". Un modo per testimoniare, come se ce ne fosse ancora bisogno, l'ironia e la voglia di sdrammatizzare un episodio violento, tirando le orecchie all'altra squadra della capitale, non tifata da Damiano David: la Lazio. Non passano molte ore, che il profilo ufficiale della squadra, riprendendo il suo tweet afferma: "Sai com'è, siamo fuori di testa, ma diversi da loro". Lo scambio ironico tra la Lazio e Damiano David, si completa con la risposta al tweet della Lazio da parte del frontman, notoriamente romanista: "Soprattutto per niente suscettibili, dai che si gioca".