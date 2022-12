Rissa al concerto dei Maneskin, Damiano: “La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio” Commentando una rissa scoppiata durante un concerto dei Maneskin, il cantante Damiano David ha scherzato su una ragazza con la maglia della Lazio.

A cura di Redazione Music

Mentre i Maneskin stavano tenendo un concerto al Fillmore di Philadelphia è scoppiata una rissa tra il pubblico che ha lasciato la band basita e ha interrotto lo spettacolo che stava procedendo verso le battute finali, come lo stesso Damiano David ha spiegato dopo essersi ripreso da quello che è stata la prima lite tra il pubblico durante un concerto della band. Su Twitter, poi, commentando un video che era stato postato, il cantante, notoriamente fan sfegatato della Roma, ha voluto scherzare sulla questione calcistica, visto che vicino ai litiganti si era intravista una ragazza con la maglia della Lazio.

"La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio" ha detto ironicamente il cantante su Twitter, condividendo il video in cui si riprendeva la lite e le parole pronunciate dal palco. La band, come noto, è nel pieno del tour americano e si stava esibendo sul palco di Philadelphia quando tra il pubblico è scoppiata una rissa. Sul palco si vede un Damiano basito, a bocca aperta, che si riprende solo dopo qualche secondo di shock spiegando che era la prima volta che succedeva, ma soprattutto cogliendo l'occasione per ribadire al proprio pubblico alcuni dei valori che i Maneskin cercano di condividere.

"Non è mai successo, è la prima volta che si litiga a un nostro concerto – ha detto Damiano, come si vede in un video postato sui social -. Dai, ragazzi, non siate violenti, fa schifo questa cosa. Rispettate le persone che sono al vostro fianco (urla) soprattutto se siete fan dei Maneskin, succedono cose peggiori al mondo. Ok, cosa stavamo cantando? Anzi grazie perché avete distratto tutti mentre stavo dicendo che questa era la parte finale del concerto, quindi grazie ancora". La band, intanto, è stata quella italiana più ascoltata al mondo secondo i dati di Spotify QWrapped, oltre a essere stata annunciata nel cartellone del Primavera Sound.