Con un tweet Elettra Lamborghini ha voluto rispondere a chi non trova di meglio da fare che criticare la sua forma fisica. Negli ultimi giorni la cantante di "Pem pem" e "La Isla" ha postato un po' di foto e video su Instagram in cui la si vede in forma mentre si prepara alle prossime nozze col produttore Afrojack. Massaggi, esercizi, e la sua proverbiale ironia che la contraddistingue anche sui social, come sanno bene i suoi fan, ma anche nessun pelo sulla lingua. E proprio per questo motivo la cantante ha voluto specificare alcune cose contro chi interviene sui social, e non solo, per criticarne l'aspetto fisico. E adesso la cantante è tornata a spiegare che, in fondo, non le importa nulla di queste critiche.

Le critiche agli haters

"Comunque sapete perché non me ne frega piú un cazz di niente?! Prima, ( assolutamente pesoforma ) mi davano della grassa… ora ( sempre pesoforma) ma con qualche kg in meno ( assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra..scusa bicc ma chi cazz sei tuuuu" ha scritto la cantante su Twitter facendo il pieno di like e retweet. Un messaggio che da sempre porta avanti, ovvero il non tener conto degli hater che ne commentano la forma fisica.

Il successo di La Isla con Giusy Ferreri

La cantante, intanto, sta dominando anche le classifiche musicali estive grazie al suo ultimo singolo "La Isla". Il brano, infatti, in cui duetta assieme a Giusy Ferreri è una di quelle che siamo soliti chiamare tormentoni, pezzi semplici, solitamente dal sapore reggaeton, che hanno come obiettivo quello di entrare in testa e non uscirne più. Oltre che quello di far ballare sulle spiagge italiane. E "La Isla" è uno dei più ascoltati di queste settimane estive. Un successo di numeri che si somma anche a quello dell'ultimo Festival di Sanremo dove la cantante ha portato "Musica (e il resto scompare)", tra i video italiani più visti in questo 2020