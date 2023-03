Bob Dylan annuncia cinque concerti in Italia a luglio: saranno show senza cellulari Bob Dylan annuncia cinque concerti a luglio per presentare l’album “Rough and Rowdy Days”. sarà vietato l’uso dei cellulari.

A cura di Francesco Raiola

Bob Dylan (Kevin Winter/Getty Images for AFI)

Bob Dylan torna in Italia per cinque concerti con il suo nuovo album "Rough and Rowdy Days". Un ritorno importante quello del cantautore di Duluth, e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura che si esibirà in cinque concerti per quattro date totali. L'esordio sarà con una doppia data al Teatro Arcimboldi di Milano il 3 e 4 luglio, poi il cantautore si sposterà al Lucca Summer Festival dove sarà in Piazza Napoleone il 6 luglio, il 7 si sposterà a Perugia, all'Arena Santa Giuliana per l'Umbria Jazz e infine il 9 luglio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, a conclusione del minitour, i cui biglietti saranno in vendita in presale esclusiva sul sito di Virgin Radio dalle 10 alle 23.59 di venerdì 17 marzo, mentre l'apertura generale su Ticketone sarà a partire dalle 10 di sabato 18 marzo.

Il cantautore, una delle voci che hanno scritto la storia della musica mondiale, ha pubblicato nel 2020, a 8 anni di distanza dal precedente "Tempest", l'album di inediti "Rough and Rowdy Days", il trentanovesimo lavoro in studio del cantautore, che esordì in seconda posizione nella classifica americana e nella top 5 di quella italiana. L'album fu lanciato da singoli come "False Prophet", che arrivò dopo "Murder Most Foul" e "I Contain Multitudes", singoli che confermavano la voglia del cantautore di raccontare storie, di fregarsene dei dettami della discografia contemporanea e il suo amore per le parole.

Chi vorrà andare a vederlo live, però, dovrà fare pace col fatto che il cantautore non permette che si facciano foto e infatti saranno concerti "phone free", sarà impossibile, quindi, usare i cellulari, e c'è il divieto di ogni ripresa audio, video e foto. Come si legge dalla nota stampa, infatti, una volta che si arriverà sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo concerto) avrà il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata". Per chi avrà bisogno del telefono per qualche emergenza sarà possibile sbloccarlo in aree apposite. Il motivo per cui il cantautore ha fatto questa scelta è perché pensa "che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po' di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati".

Ecco le date dei concerti di Bob Dylan in Italia